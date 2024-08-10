الصفحة الرئيسية
0
السبت 10 آب 2024 ساعة 08:08

إرتفاع عدد الشهداء الصحفيين في غزة إلى 168 وحماس تندد

إرتفاع عدد الشهداء الصحفيين في غزة إلى 168 وحماس تندد
وأدان الإعلامي الحكومي، بأشد العبارات، استهداف وقتل الاحتلال “الإسرائيلي” للصحفيين الفلسطينيين، وحمّله “كامل المسؤولة عن ارتكاب هذه الجريمة النَّكراء”.

وطالب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية ذات العلاقة العمل الصحفي في العالم بـ”ردع الاحتلال وملاحقته في المحاكم الدولية على جرائمه المتواصلة والضغط عليه لوقف جريمة الإبادة الجماعية، ووقف جريمة قتل واغتيال الصحفيين الفلسطينيين”.

وكانت حركة المقاومة الإسلامية حماس، قالت في وقت سابق اليوم، إن “إقدام جيش الاحتلال الصهيوني المجرم اليوم على قتل الصحفيَّين الفلسطينيين تميم معمر وعبد الله السوسي مع عددٍ من أفراد عائلتيها، في غارتين على مدينة خانيونس؛ هو جريمة جديدة تضاف للسلسلة الطويلة من الجرائم التي ارتكبها الاحتلال الصهيوني بحق الصحفيين الفلسطينيين”.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أمريكية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة إلى استشهاد 39 ألفا و699 شهيدا، وإصابة 91 ألفا و722 آخرين، ونزوح 90% من سكان القطاع، بحسب بيانات منظمة الأمم المتحدة.

حماس: قتل الاحتلال للصحفيين يهدف إلى إخماد الأصوات الحرة
قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس، الجمعة، إن “إقدام جيش الاحتلال الصهيوني المجرم اليوم على قتل الصحفيَّين الفلسطينيين تميم معمر وعبد الله السوسي مع عددٍ من أفراد عائلتيها، في غارتين على مدينة خانيونس؛ هو جريمة جديدة تضاف للسلسلة الطويلة من الجرائم التي ارتكبها الاحتلال الصهيوني بحق الصحفيين الفلسطينيين”.

وأضافت الحركة في بيان، أن “الاحتلال يهدف بذلك إلى إخماد صوت الصحافة الحرة وثنيها عن أداء واجبها المهني والإنساني في تغطية جريمة الإبادة والتطهير العرقي المستمرة منذ أكثر من عشرة أشهر ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة”.

وتابعت: “لقد ارتقى بنيران الاحتلال الفاشي خلال هذه الحرب المسعورة على المدنيين العزل في القطاع، نحو مائة وستة وستين صحفياً قبل جريمة اليوم باستهداف الشهيدين الصحفيين معمر والسوسي، وحَرِيٌّ بالمؤسسات والشخصيات الإعلامية والصحفية، إدانة هذه الجرائم والعمل على فضحها، والتضامن مع الصحفيين الفلسطينيين وحمل رسالتهم التي يحاول الاحتلال الإرهابي قتلها ومنع وصولها للعالم”.

وطالبت الحركة، المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومؤسساتها، “بالتحرك الفاعل لإلزام الاحتلال المجرم بوقف استهدافه المتعمد للصحفيين، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمحاسبة قادته الفاشيين على جرائمهم المتواصلة ضد الإنسانية”.
رقم : 1153057
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الأورومتوسطي: الاحتلال الاسرائیلی یکثف استهدافه المدارس المستخدمة كمراكز لإيواء النازحين
الأورومتوسطي: الاحتلال الاسرائیلی یکثف استهدافه المدارس المستخدمة كمراكز لإيواء النازحين
داوود أوغلو يرد على كاتس بالعربية: إلزم حدودك!
داوود أوغلو يرد على كاتس بالعربية: إلزم حدودك!
10 آب 2024
مذبحة حي الدرج تأتي في إطار جريمة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي
مذبحة حي الدرج تأتي في إطار جريمة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي
10 آب 2024
اليمن يدين المجزرة الوحشية بحق النازحين بغزة
اليمن يدين المجزرة الوحشية بحق النازحين بغزة
10 آب 2024
وقفة احتجاجية لأهالي الحسكة رفضاً لانتهاكات ميليشيات قسد وحصار المدنيين
وقفة احتجاجية لأهالي الحسكة رفضاً لانتهاكات ميليشيات قسد وحصار المدنيين
10 آب 2024
إرتفاع عدد الشهداء الصحفيين في غزة إلى 168 وحماس تندد
إرتفاع عدد الشهداء الصحفيين في غزة إلى 168 وحماس تندد
10 آب 2024
لجان المقاومة الفلسطينية تعلق على مجزرة الاحتلال الجديدة بحي الدرج
لجان المقاومة الفلسطينية تعلق على مجزرة الاحتلال الجديدة بحي الدرج
10 آب 2024
مادورو يستبعد أي تفاوض مع المعارضة بشأن نتائج الانتخابات
مادورو يستبعد أي تفاوض مع المعارضة بشأن نتائج الانتخابات
10 آب 2024
أكثر من 100 شهيد بقصف الاحتلال مدرسة بحي الدرج وسط غزة
أكثر من 100 شهيد بقصف الاحتلال مدرسة بحي الدرج وسط غزة
10 آب 2024
مسيرات مليونية في اليمن تحت شعار "معركة جهاد ومحور واحد.. مع غزة حتى النصر"
مسيرات مليونية في اليمن تحت شعار "معركة جهاد ومحور واحد.. مع غزة حتى النصر"
9 آب 2024
شهيدان بغارة للاحتلال على جنوب لبنان
شهيدان بغارة للاحتلال على جنوب لبنان
9 آب 2024
عدوان أمريكي بريطاني جديد على مدينة الحديدة اليمنية
عدوان أمريكي بريطاني جديد على مدينة الحديدة اليمنية
9 آب 2024
سوريا: إصابة 4 عسكريين في عدوان إسرائيلي على المنطقة الوسطى
سوريا: إصابة 4 عسكريين في عدوان إسرائيلي على المنطقة الوسطى
9 آب 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الحرس الثوري يصدر بيانه الـ3 حول اغتيال الشهيد هنية وهذه تفاصيله
إغلاق معبر رفح ..إصرار إسرائيلي على الإبادة الجماعية
السيد خامنئي: الطلاب الأميركيون كشفوا زيف حكومتهم تجاه حقوق الإنسان
هل تُعجّل مسيرة "يافا" اليمنية بوقف العدوان على غزة؟