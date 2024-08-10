وقفة احتجاجية لأهالي الحسكة رفضاً لانتهاكات ميليشيات قسد وحصار المدنيين

ورفع المشاركون في الوقفة التي جرت وسط مدينة الحسكة لافتات حملت عبارات الرفض والاستنكار لممارسات وانتهاكات قسد التي تتعمد تجويع وتعطيش الأهالي خدمة لأجندات مشغلها الأمريكي.



واعتبرت جازية طعيمة من المشاركين في الوقفة انتهاكات قسد جريمة إنسانية بحق آلاف المدنيين.. و يجب وقفها لكونها تخدم بالنهاية المحتلين الأمريكي والتركي والأطراف التي من شأنها استمرار حالة عدم الاستقرار.



وقال تركي الخيرو من أبناء مدينة رأس العين: إن “ما تقوم به ميليشيات قسد الانفصالية جريمة إنسانية تضاف إلى الجرائم التي يرتكبها المحتل التركي بحق أبناء المحافظة وقطعه لمياه الشرب.. واليوم تقوم ميليشيات قسد بمنع الطعام والمياه وكل سبل الحياة عن أبناء الحسكة من دون مبرر”.



ودعا المواطن محمد العلي إلى تدخل “كل الأطراف لإنقاذ أبناء مدينة الحسكة من العطش، فالمحافظة تعاني أساساً بفعل ممارسات وانتهاكات المحتلين التركي والأمريكي، واليوم ميليشيات قسد تمارس الأساليب نفسها وتتبع الخطوات ذاتها لتعطيش وتجويع الأهالي”.



وقالت البتول عليوي: إن “رسائل أبناء الحسكة واضحة.. لابد من إيجاد حل لاستمرار انتهاكات ميليشيات قسد الانفصالية بحق المدنيين”.



وتواصل ميليشيات قسد الانفصالية لليوم الثالث على التوالي قطع المياه والطحين والمواد الغذائية وسط فقدان العديد من السلع في المحال التجارية وانقطاع تام لمياه الشرب مع استمرار منع دخول صهاريج المياه إلى مركز المدينة.