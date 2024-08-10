داوود أوغلو يرد على كاتس بالعربية: إلزم حدودك!

ونشر وزير الخارجية الاحتلال يسرائيل كاتس صورة يبدو أنه عدلت ببرامج تحرير الصور، تجمع بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ويحيى السنوار، رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الذي اختير خلفا لإسماعيل هنية عقب اغتياله في طهران.



وكتب "كاتس" باللغة الإنجليزية: "صديق أردوغان الجديد، زعيم حماس والقاتل الجماعي يحيى السنوار.. الشعب التركي يخجل منك!".



ليرد عليه رئيس الوزراء التركي الأسبق، وزعيم حزب المستقبل أحمد داوود أوغلو، بعبارت قوية باللغة العربية، حيث عاد أوغلو ونشر تغريدة كاتس وعلق: "الزم حدودك يا وزير دولة الإبادة الجماعية المزعوم! إن الإنسانية تخجل منك".



وتفاعل نشطاء مع تغريدة رئيس الوزراء التركي الأسبق، وعلق أحدهم: "الصورة غير حقيقية و مكذوبة.. هؤلاء يكذبون كما يتنفسون و دولتهم الكاذبة إلى زوال ان شاء الله".



وقال حساب آخر: "شكرا يارئيس للرد! هذا البني آدم يستاهل تأديب".



وتشهد العلاقات بين أنقرة وتل أبيب توترا في الآونة الأخيرة على خلفية تقديم تركيا طلبا للانضمام إلى قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية.



وسبق الخطوة التركية هذه، استدعاء الخارجية الإسرائيلية في بداية أغسطس، نائب سفير تركيا في تل أبيب لإبلاغه احتجاجها على تنكيس سفارته العلم التركي حدادا على رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية.



ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن وزير الخارجية إسرائيل كاتس قوله أن إسرائيل "لن تقبل تصرفات تنطوي على التعبير عن الحزن على قاتل مثل هنية ترأس تنظيما إرهابيا ارتكب جرائم قتل واغتصاب في 7 أكتوبر وأدى صلاة الشكر على تلك الفظائع".



وأضاف: "إذا أراد مستخدمو السفارة الحداد فليسافروا إلى تركيا للانضمام إلى سيدهم رجب طيب أردوغان الذي يحتضن حركة "حماس" الإرهابية ويدعم جرائمها".