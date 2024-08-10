الأردن: لن نسمح باستخدام المجال الجوي للمملكة تحت أي ظرف ولصالح أي طرف

وقال المصدر إن "القوات المسلحة لن تسمح بأن تكون أراضي وأجواء الأردن مسرحا لأي جهة".



شدد على أن ما ورد في خبر على موقع يبث من الخارج، هو "محض إشاعات ومليء بالأكاذيب، ويأتي في سياق نص مختلق من نسج خيال صاحبه".



وأضاف أن "أنشطة اعتيادية لطائرات سلاح الجو الملكي (المقاتلة منها أو العامودية) وحتى طائرات النقل الجوي شوهدت خلال الأيام الماضية وهذا أمر طبيعي في ظل التصعيد العسكري بالمنطقة".



وأشار إلى أن "بعض الصفحات المحدودة في منصات التواصل الاجتماعي بالأردن تساءلت حول صحة ما ورد في الموقع ونشره مزاعم تدعي السماح لإسرائيل باستخدام الأجواء الأردنية، ولذا نؤكد: لن نسمح للرد العسكري لأي من الأطراف المتصارعة حاليا".



واعتبر أن التشويش من الموقع "يعد إساءة متعمدة ويأتي في وقت يقوم به الأردن بجهد دبلوماسي كبير لمنع التصعيد بالمنطقة، مبينا أنه سيتم التعامل مع الموقع قانونيا".