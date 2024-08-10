شمخاني: الاستعدادت جارية لمعاقبة الكيان الصهيوني الذي لا يفهم الا لغة القوة

وفي منشور له عبر حسابه الرسمي على شبكات التواصل الاجتماعي اليوم السبت، كتب المستشار السياسي لقائد الثورة الاسلامية "علي شمخاني" ان هدف الكيان الصهيوني الوحيد من قتل مصلي مدرسة التابعين في غزة واغتيال الشهيد إسماعيل هنية في إيران هو إشعال الحرب وإفشال مفاوضات وقف إطلاق النار.



واضاف :"تم الانتهاء من الاجراءات القانونية والدبلوماسية والإعلامية ، والاستعدادت جارية لإنزال عقاب شديد بكيان لا يفهم إلا لغة القوة".



و مع دخول العدوان الصهيوني على قطاع غزة يومه الـ 309، ارتكبت قوات هذا الكيان مجزرة جديدة بحق المدنيين اثناء تأديتهم صلاة الفجر مستهدفة مدرسة "التابعين " التي تؤوي نازحين في حي الدرج وسط مدينة غزة.



وتحدثت وسائل إعلام فلسطينية عن ارتقاء أكثر من 100 شهيد وإصابة العشرات، معظمهم من الأطفال، في هذه المجزرة التي تزامنت مع وقت صلاة الفجر، وهي حصيلة أولية لا تزال مرجحة للارتفاع، حيث تواصل أطقم الإسعاف عملها.