اليابان: زلزال بقوة 6.8 درجات يضرب جنوب بحر أوخوتسك

وأفادت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية “جيه إم إيه” بأن مركز الزلزال كان على عمق 490 كيلومترا عند التقاء خط عرض 47.4 درجة شمالاً وخط طول 145.6 درجة شرقاً.



وضرب أمس الأول زلزال بقوة 7.1 درجات قبالة جزيرة كيوشو جنوب اليابان.



وأظهرت لقطات إشارات مرور تهتز بعنف في ميازاكي على الساحل الجنوبي الشرقي لجزيرة كيوشو، في حين أفادت وكالة إدارة الحرائق والكوارث بإصابة ثمانية أشخاص.



وتشهد اليابان حدوث زلازل بصورة متكررة بسبب موقعها على أربع صفائح تكتونية رئيسية على طول الحافة الغربية ل”حزام النار” في المحيط الهادئ.