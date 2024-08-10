عمليات استباقية للقوات الامنية العراقية لتأمين الزيارة الأربعينية

قال اللواء تحسين الخفاجي، أن" الخطة الأمنية مركزها محافظة كربلاء المقدسة، ولكن هناك خططاً استباقية وضغطاً على المجاميع الإرهابية في مناطق أخرى مثل ديالى والأنبار وغرب نينوى وفي بغداد، وهذا كله ينعكس أمنياً على زيارة الإمام الحسين (عليه السلام)"، لافتاً الى أن "القوات الأمنية لا يختصر عملها على حماية الزائرين، وإنما تقدم الارشادات التوعوية في مجال النقل والمراقبة الجوية والجهد الفني والاستخباري، وتم توفير طائرات للإسعاف الجوي، وهذا يتطور عاماً بعد آخر من خلال الاستفادة من الأعوام السابقة، وهذا العام مميز بإضافة طرق وتقديم الخدمات، ونأمل بأن يكون مميزاً بالعمل النوعي".