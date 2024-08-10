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السبت 10 آب 2024 ساعة 14:47

الجهاد الإسلامي: استهداف المصلين بحي الدرج، جريمة حرب مكتملة الأركان

الجهاد الإسلامي: استهداف المصلين بحي الدرج، جريمة حرب مكتملة الأركان
وقالت الحركة، ان الذرائع التي يقدمها جيش العدو لتدمير المدارس، هي ذاتها التي استخدمها لتدمير المستشفيات من قبل والتي ثبت كذبها.
 
وجاء في البيان، إن استمرار العدو في استهداف المدارس وتجمعات النازحين ومراكز الإيواء هي دليل على أن العدو يخوض حرب إبادة ضد شعبنا في قطاع غزة، وهي جرائم لم يكن ليستمر فيها لولا الغطاء الأمريكي لإدارة بايدن والدعم الذي توفره له.
 
واكدت الحركة، إن تقاعس المؤسسات الدولية، وفي مقدمها المحاكم الدولية، في إعلان قادة الكيان مجرمي حرب وإصدار مذكرات باعتقالهم، وفرض المقاطعة على الكيان، يساهم في تمادي الكيان بارتكاب المزيد من المجازر.
رقم : 1153151
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