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السبت 10 آب 2024 ساعة 17:32

روسيا تعلن إسقاط عشرات المسيّرات الأوكرانية

روسيا تعلن إسقاط عشرات المسيّرات الأوكرانية
وقالت الوزارة إنّه "خلال الليلة الماضية، حاول نظام كييف تنفيذ عدّة هجمات إرهابية، ودمرنا 32 طائرة من دون طيار، منها 26 فوق منطقة كورسك (غرب روسيا)، و6 فوق منطقة ياروسلاف (بالقرب من العاصمة موسكو)".
 
وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكلٍ شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود (جنوب غرب روسيا)، وبريانسك (غرب روسيا) وكورسك وفورونيج (جنوب غربي روسيا)، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيّرة والصواريخ.
 
وتُواصل القوات المسلحة الروسية، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا بهدف القضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين الذين تعرضوا على مدار سنوات إلى الاضطهاد في إقليم دونباس من قبل نظام كييف.
 
وأفشلت القوات الروسية الهجوم الأوكراني المضاد، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدّمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
 
تطبيق نظام مكافحة الإرهاب في 3 مقاطعات
في سياقٍ منفصل، أعلنت اللجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب، اليوم السبت، أنّه جرى تطبيق نظام عمليات مكافحة الإرهاب في مقاطعات بيلغورود (جنوب غرب روسيا)، كورسك (غرب روسيا)، وبريانسك (غرب روسيا).
 
وقالت اللجنة الوطنية في بيانٍ لها إنّ "نظام كييف قام بمحاولةٍ غير مسبوقة لزعزعة استقرار الوضع في عدد من بلادنا"، مشيرةً إلى أنّ الهجوم الإرهابي الذي شنّته وحدات أوكرانية على منطقة كورسك (غرب روسيا) أسفر عن سقوط ضحايا مدنيين وتدمير مبانٍ سكنية ومرافق مدنية أخرى.
 
وأضاف البيان أنّه "من أجل ضمان أمن المواطنين ومكافحة خطر الأعمال الإرهابية التي تقوم بها وحدات التخريب والاستطلاع للعدو، قرر رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، مدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، إيه في بورتنيكوف، تطبيق عمليات مكافحة الإرهاب في مناطق بيلغورود وبريانسك وكورسك اعتباراً من 9 آب/أغسطس 2024".
 
ولفت إلى أنّ "الأجهزة الحكومية تتخذ إجراءات إضافية تهدف إلى ضمان أمن المواطنين، والحفاظ على القانون والنظام، وتعزيز الحماية ضد الإرهاب".
 
وأمس الجمعة، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، إفشال محاولات القوات الأوكرانية التوغل في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك (غرب البلاد) الروسية.
 
رقم : 1153168
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