بعد 3 عقود من الانقطاع.. تونس والجزائر تستأنفان تشغيل رحلات القطار بين البلدين

وذكرت الشركة أنّ الانطلاقة الرسمية لهذا الخط ستتم اليوم السبت، فيما من المقرر أن تنطلق الرحلة التجارية الأولى من تونس العاصمة غداً الأحد، على أن تنطلق أولى الرحلات التجارية من محطة عنابة الجزائرية يوم الثلاثاء.

ويتكوّن القطار الذي سيضمن نقل المسافرين على هذا الخط مسافة 357 كلم، من عربتين من الدرجة الأولى وعربتين من الدرجة الثانية، بطاقة استيعاب تصل إلى 300 مسافر في الرحلة الواحدة، إضافةً إلى عربة لضمان خدمات الإطعام أثناء الرحلة وعربة إضافية مخصصة لنقل الأمتعة.

وذكرت الشركة أنه ستتم برمجة رحلة يومية بين البلدين في مرحلة أولى انطلاقاً من محطة عنابة مروراً بكل من سوق أهراس، غار الدماء، جندوبة، وباجة، وصولاً إلى العاصمة تونس، على أن يتم تدريجياً رفع عدد الرحلات وزيادة عدد المقاعد بحسب الطلب المسجل من طرف المسافرين.

وكان القطار الذي يربط بين البلدين توقف عن العمل عام 1995 لأسباب أمنيّة، قبل استئناف الرحلات في عام 2003؛ لكنه توقف مجدداً لـ"أسباب فنية".