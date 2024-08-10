الصفحة الرئيسية
0
السبت 10 آب 2024 ساعة 18:23

سرايا القدس في الضفة الغربية تدعو إلى النفير

سرايا القدس في الضفة الغربية تدعو إلى النفير
ودعا الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين أبناء الشعب الفلسطيني، ولاسيما في الضفة، والشعب العربي وأحرار العالم في كل مكان، إلى المشاركة في تظاهرةٍ شعبية تحت عنوان "شهداؤنا راية الحرية، دماؤهم توحدنا وتقودنا إلى البطولات والنصر".
 
وشدّدت سرايا القدس - الضفة الغربية على أنّ "هذا النفير هو أقل واجب أخلاقي وشرعي نؤديه تجاه الدماء الزكية، التي نزفت من إخواننا المحاصَرين في قطاع غزة والقابعين تحت ظلم هذا العدو الغاشم ونيرانه".
 
وأكدت، في بيانٍ، أنّ كلّ الرهان على الجمع من أبناء الضفة، مُحددةً وقت التظاهرة اليوم السبت في الـ 10 من شهر آب/أغسطس الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساءً.
 
ودعت أيضاً أبناء الأردن والعراق ولبنان واليمن والشعب الفلسطيني في مناطق الشتات إلى تظاهرات مماثلة.
 
وأشارت إلى أنّ الاحتلال الإسرائيلي مسّ بالدم والصلاة، مستهدفاً المدنيين بالتزامن مع أدائهم صلاة الفجر في مجزرة مروعة ارتكبها في مدرسة "التابعين" في حي الدرج، وسط مدينة غزة.
 
وفي دعوة مماثلة، أصدر حزب الله بياناً، دعا فيه كل الأحرار في العالم ‏إلى إدانة المجزرة، وتفعيل ‌‏التحركات والاحتجاجات ضد حكومة الاحتلال القاتلة، وإطلاق ‏أوسع حملة تضامن متجددة مع ‏أطفال فلسطين ونسائها ورجالها، الذين يتعرضون ‏لأبشع مذبحة منذ أكثر من 10 أشهر.‏
 
وأكد أنّ هذه المجزرة تكشف أنّ الحديث ‏عن وقف إطلاق النار وتحديد مواعيد ‏جديدة للمفاوضات ليس إلا كذباً وخداعاً، لن ‏ينطليا على الشعب الفلسطيني وفصائله المقاوِمة ‏وجبهات الإسناد.
 
وكانت جهات أممية ودولية وعربية دانت المجزرة المروعة التي ارتكبها الاحتلال في مدرسة "التابعين"، آخرها وزارة الخارجية الروسية التي أعربت المتحدثة باسمها، ماريا زاخاروفا، عن الشعور بـ "صدمة كبيرة".
 
كذلك دانت وزارة الخارجية الفرنسية ووزارة الخارجية الكويتية هذه المجزرة ، وقد شدّدت وزارة الخارجية الكويتية على ضرورة تدخل المجتمع الدولي ومجلس الأمن من أجل وقف هذه الجرائم البشعة.
 
وأشارت إلى ضرورة توفير الحماية المدنية للفلسطينيين العزّل، وإرغام كيان الاحتلال على الانصياع للقرارات الدولية.
رقم : 1153177
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
شخصيات وقوى عراقية تُهنّئ السنوار بإنتخابه رئيسا لحماس
شخصيات وقوى عراقية تُهنّئ السنوار بإنتخابه رئيسا لحماس
الأورومتوسطي: الاحتلال الاسرائیلی یکثف استهدافه المدارس المستخدمة كمراكز لإيواء النازحين
الأورومتوسطي: الاحتلال الاسرائیلی یکثف استهدافه المدارس المستخدمة كمراكز لإيواء النازحين
10 آب 2024
داوود أوغلو يرد على كاتس بالعربية: إلزم حدودك!
داوود أوغلو يرد على كاتس بالعربية: إلزم حدودك!
10 آب 2024
مذبحة حي الدرج تأتي في إطار جريمة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي
مذبحة حي الدرج تأتي في إطار جريمة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي
10 آب 2024
اليمن يدين المجزرة الوحشية بحق النازحين بغزة
اليمن يدين المجزرة الوحشية بحق النازحين بغزة
10 آب 2024
وقفة احتجاجية لأهالي الحسكة رفضاً لانتهاكات ميليشيات قسد وحصار المدنيين
وقفة احتجاجية لأهالي الحسكة رفضاً لانتهاكات ميليشيات قسد وحصار المدنيين
10 آب 2024
إرتفاع عدد الشهداء الصحفيين في غزة إلى 168 وحماس تندد
إرتفاع عدد الشهداء الصحفيين في غزة إلى 168 وحماس تندد
10 آب 2024
لجان المقاومة الفلسطينية تعلق على مجزرة الاحتلال الجديدة بحي الدرج
لجان المقاومة الفلسطينية تعلق على مجزرة الاحتلال الجديدة بحي الدرج
10 آب 2024
مادورو يستبعد أي تفاوض مع المعارضة بشأن نتائج الانتخابات
مادورو يستبعد أي تفاوض مع المعارضة بشأن نتائج الانتخابات
10 آب 2024
أكثر من 100 شهيد بقصف الاحتلال مدرسة بحي الدرج وسط غزة
أكثر من 100 شهيد بقصف الاحتلال مدرسة بحي الدرج وسط غزة
10 آب 2024
مسيرات مليونية في اليمن تحت شعار "معركة جهاد ومحور واحد.. مع غزة حتى النصر"
مسيرات مليونية في اليمن تحت شعار "معركة جهاد ومحور واحد.. مع غزة حتى النصر"
9 آب 2024
شهيدان بغارة للاحتلال على جنوب لبنان
شهيدان بغارة للاحتلال على جنوب لبنان
9 آب 2024
عدوان أمريكي بريطاني جديد على مدينة الحديدة اليمنية
عدوان أمريكي بريطاني جديد على مدينة الحديدة اليمنية
9 آب 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الحرس الثوري يصدر بيانه الـ3 حول اغتيال الشهيد هنية وهذه تفاصيله
إغلاق معبر رفح ..إصرار إسرائيلي على الإبادة الجماعية
السيد خامنئي: الطلاب الأميركيون كشفوا زيف حكومتهم تجاه حقوق الإنسان
هل تُعجّل مسيرة "يافا" اليمنية بوقف العدوان على غزة؟