الجيش السوري يستهدف الجماعات المسلحة في أرياف حلب وإدلب وحماة

وقالت وزارة الدفاع في بيانٍ إنّه "نتيجة الرصد والمتابعة الدقيقة لتحركات الإرهابيين وأماكن تمركزهم استهدفت وحدة من قواتنا المسلحة مقار للإرهابيين في قريتي تديل وكفرعمة أثناء اجتماعهم للتحضير لهجوم على مواقعنا العسكرية، ما أدى إلى مقتل وإصابة أعداد كبيرة منهم".

وأضاف البيان أنّه جرى التصدي لهجوم إرهابي، في اتجاه ريف إدلب، بعدد من المسيّرات الانتحارية و"تمكنت وحداتنا العاملة من تدمير خمس مسيرات ومنعتها من الوصول إلى أهدافها".

كما استهدف الجيش السوري عدة عربات وآليات للإرهابيين في ريف حماة الشمالي، ما أدى إلى تدميرها بالكامل ومقتل وإصابة من فيها، بحسب ما جاء في البيان.

وضمن تطورات الأحداث في الشمال والشمال الشرقي في سوريا، أفاد مراسل الميادين في سوريا بنزوح أهالي حويجة البصيرة شرق دير الزور بعد إدخال مسلحي "قسد" تعزيزات عسكرية إلى المنطقة ونصبهم قناصات على منازل لسكان المنطقة، ومدافع "هاون" في مواجهة نقاط الجيش السوري على الضفة المقابلة لنهر الفرات.

في المقابل هاجمت، قوات العشائر مواقع لمسلحي "قسد" في البصيرة والحوايج، كما شهدت بلدة ذيبان بريف دير الزور الشرقي اشتباكات، بحسب ما نقل مراسل الميادين، والذي أضاف أن "قسد" استهدفت بقذائف المدفعية بلدة دبلان في ريف دير الزور الشرقي.