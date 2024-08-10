بالمسيّرات والصواريخ والقذائف.. حزب الله يستهدف جنود الاحتلال وتجهيزاته ومواقعه

وأكّدت المقاومة استهدافها بالأسلحة الصاروخية تجمعاً لجنود الاحتلال الإسرائيلي في "‏تل شعر"، معلنةً إصابتهم إصابةً مُباشرة.

كذلك، استهدف مجاهدو حزب الله موقع "المالكية" بقذائف ‏المدفعية، وأصابوه إصابةً مباشرة.

وقبل ذلك، شنّت المقاومة هجوماً جوياً بمسيّرة انقضاضية استهدفت التجهيزات التجسسية في موقع "راميا" ما أدّى إلى تدميرها.

من ناحيته، أعلن مصدر في جنوب لبنان أنّ نيراناً مُباشرة من لبنان أصابت هدفاً إسرائيلياً في محيط ثكنة "برانيت". بينما أكّدت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ "صفارات الإنذار دوّت في موقع المالكية في الجليل الغربي عند الحدود مع لبنان".

وأظهرت الأحداث الأخيرة التخبط والارتباك، اللذين يواجههما الاحتلال في الجبهة الشمالية، وهو ما يقر به المسؤولون الإسرائيليون وإعلام الاحتلال.

اعتداءات إسرائيلية

هذا ويستمر الاحتلال بالاعتداء على القرى اللبنانية ولا سيما الحدودية مع فلسطين المحتلة، إذ أفاد مراسل الميادين في جنوبي لبنان بأنّ الطيران الإسرائيلي استهدف عدّة قرىً وبلدات، وهي: عيتا الشعب، بلدة طيرحرفا، ومجدل سلم.

وأضاف مصدر أنّ الطائرات المسيرة الإسرائيلية قصفت بلدة مجدل سلم مرتين خلال الساعات السابقة، مضيفاً أنّه لا توجد إصابات في الغارات التي استهدفت البلدة.

وأشار إلى أنّ "مدفعية الاحتلال استهدفت بلدة عيترون الحدودية بالقذائف.

وفي ظلّ استمرار عمليات المقاومة، تتفاقم تداعيات جبهة لبنان على كيان الاحتلال، إذ قال "رئيس مجلس الجليل الأعلى"، غيورا زلاتس إنّ "مستوى الأمن ينخفض وعمليات الحزب تتزايد وتصبح أكثر قوة وفتكاً".

وأضاف زلاتس: "لقد فقدنا أجزاء من الشمال من ناحية الاستيطان والاقتصاد والتعليم، وكل يوم يمر نخسر جزءاً إضافياً منه".

بدورها، نقلت "القناة 12" الإسرائيلية عن أحد سكان "نهاريا" قوله: "لقد سئم كل سكان الشمال، نهاريا مفككة، الشمال مفكك، نهاريا مدينة سياحة وهي معطلة".

وقال رئيس أركان الجبهة الشمالية سابقاً العميد احتياط رافي نوي: "لا أستطيع أن أفهم ما يجري في الشمال، فردود الجيش الإسرائيلي هنا غير فعالة حقاً".

من جهة أخرى، أشار رئيس السلطة المحلية في "كريات شمونة" إلى أنّ "حزب الله لا يتصرف على أنه مرتدع، وكلما مرّ الوقت يزيد مدى إطلاق النار ويمس بأهداف إستراتيجية لم يتجرأ أبداً على المس بها من قبل".