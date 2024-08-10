الصفحة الرئيسية
0
السبت 10 آب 2024 ساعة 18:31

بالمسيّرات والصواريخ والقذائف.. حزب الله يستهدف جنود الاحتلال وتجهيزاته ومواقعه

بالمسيّرات والصواريخ والقذائف.. حزب الله يستهدف جنود الاحتلال وتجهيزاته ومواقعه
وأكّدت المقاومة استهدافها بالأسلحة الصاروخية تجمعاً لجنود الاحتلال الإسرائيلي في "‏تل شعر"، معلنةً إصابتهم إصابةً مُباشرة.
 
كذلك، استهدف مجاهدو حزب الله موقع "المالكية" بقذائف ‏المدفعية، وأصابوه إصابةً مباشرة.
 
وقبل ذلك، شنّت المقاومة هجوماً جوياً بمسيّرة انقضاضية استهدفت التجهيزات التجسسية في موقع "راميا" ما أدّى إلى تدميرها.
 
من ناحيته، أعلن مصدر في جنوب لبنان أنّ نيراناً مُباشرة من لبنان أصابت هدفاً إسرائيلياً في محيط ثكنة "برانيت". بينما أكّدت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ "صفارات الإنذار دوّت في موقع المالكية في الجليل الغربي عند الحدود مع لبنان".
 
وأظهرت الأحداث الأخيرة التخبط والارتباك، اللذين يواجههما الاحتلال في الجبهة الشمالية، وهو ما يقر به المسؤولون الإسرائيليون وإعلام الاحتلال.
 
اعتداءات إسرائيلية
هذا ويستمر الاحتلال بالاعتداء على القرى اللبنانية ولا سيما الحدودية مع فلسطين المحتلة، إذ أفاد مراسل الميادين في جنوبي لبنان بأنّ الطيران الإسرائيلي استهدف عدّة قرىً وبلدات، وهي: عيتا الشعب، بلدة طيرحرفا، ومجدل سلم.
 
وأضاف مصدر أنّ الطائرات المسيرة الإسرائيلية قصفت بلدة مجدل سلم مرتين خلال الساعات السابقة، مضيفاً أنّه لا توجد إصابات في الغارات التي استهدفت البلدة.
 
وأشار إلى أنّ "مدفعية الاحتلال استهدفت بلدة عيترون الحدودية بالقذائف.
 
وفي ظلّ استمرار عمليات المقاومة، تتفاقم تداعيات جبهة لبنان على كيان الاحتلال، إذ قال "رئيس مجلس الجليل الأعلى"، غيورا زلاتس إنّ "مستوى الأمن ينخفض وعمليات الحزب تتزايد وتصبح أكثر قوة وفتكاً".
 
وأضاف زلاتس: "لقد فقدنا أجزاء من الشمال من ناحية الاستيطان والاقتصاد والتعليم، وكل يوم يمر نخسر جزءاً إضافياً منه".
 
بدورها، نقلت "القناة 12" الإسرائيلية عن أحد سكان "نهاريا" قوله: "لقد سئم كل سكان الشمال، نهاريا مفككة، الشمال مفكك، نهاريا مدينة سياحة وهي معطلة".
 
وقال رئيس أركان الجبهة الشمالية سابقاً العميد احتياط رافي نوي: "لا أستطيع أن أفهم ما يجري في الشمال، فردود الجيش الإسرائيلي هنا غير فعالة حقاً".
 
من جهة أخرى، أشار رئيس السلطة المحلية في "كريات شمونة" إلى أنّ "حزب الله لا يتصرف على أنه مرتدع، وكلما مرّ الوقت يزيد مدى إطلاق النار ويمس بأهداف إستراتيجية لم يتجرأ أبداً على المس بها من قبل".
 
رقم : 1153179
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
شخصيات وقوى عراقية تُهنّئ السنوار بإنتخابه رئيسا لحماس
شخصيات وقوى عراقية تُهنّئ السنوار بإنتخابه رئيسا لحماس
الأورومتوسطي: الاحتلال الاسرائیلی یکثف استهدافه المدارس المستخدمة كمراكز لإيواء النازحين
الأورومتوسطي: الاحتلال الاسرائیلی یکثف استهدافه المدارس المستخدمة كمراكز لإيواء النازحين
10 آب 2024
داوود أوغلو يرد على كاتس بالعربية: إلزم حدودك!
داوود أوغلو يرد على كاتس بالعربية: إلزم حدودك!
10 آب 2024
مذبحة حي الدرج تأتي في إطار جريمة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي
مذبحة حي الدرج تأتي في إطار جريمة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي
10 آب 2024
اليمن يدين المجزرة الوحشية بحق النازحين بغزة
اليمن يدين المجزرة الوحشية بحق النازحين بغزة
10 آب 2024
وقفة احتجاجية لأهالي الحسكة رفضاً لانتهاكات ميليشيات قسد وحصار المدنيين
وقفة احتجاجية لأهالي الحسكة رفضاً لانتهاكات ميليشيات قسد وحصار المدنيين
10 آب 2024
إرتفاع عدد الشهداء الصحفيين في غزة إلى 168 وحماس تندد
إرتفاع عدد الشهداء الصحفيين في غزة إلى 168 وحماس تندد
10 آب 2024
لجان المقاومة الفلسطينية تعلق على مجزرة الاحتلال الجديدة بحي الدرج
لجان المقاومة الفلسطينية تعلق على مجزرة الاحتلال الجديدة بحي الدرج
10 آب 2024
مادورو يستبعد أي تفاوض مع المعارضة بشأن نتائج الانتخابات
مادورو يستبعد أي تفاوض مع المعارضة بشأن نتائج الانتخابات
10 آب 2024
أكثر من 100 شهيد بقصف الاحتلال مدرسة بحي الدرج وسط غزة
أكثر من 100 شهيد بقصف الاحتلال مدرسة بحي الدرج وسط غزة
10 آب 2024
مسيرات مليونية في اليمن تحت شعار "معركة جهاد ومحور واحد.. مع غزة حتى النصر"
مسيرات مليونية في اليمن تحت شعار "معركة جهاد ومحور واحد.. مع غزة حتى النصر"
9 آب 2024
شهيدان بغارة للاحتلال على جنوب لبنان
شهيدان بغارة للاحتلال على جنوب لبنان
9 آب 2024
عدوان أمريكي بريطاني جديد على مدينة الحديدة اليمنية
عدوان أمريكي بريطاني جديد على مدينة الحديدة اليمنية
9 آب 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الحرس الثوري يصدر بيانه الـ3 حول اغتيال الشهيد هنية وهذه تفاصيله
إغلاق معبر رفح ..إصرار إسرائيلي على الإبادة الجماعية
السيد خامنئي: الطلاب الأميركيون كشفوا زيف حكومتهم تجاه حقوق الإنسان
هل تُعجّل مسيرة "يافا" اليمنية بوقف العدوان على غزة؟