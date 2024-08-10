بيلاروسيا تسقط مسيّرات أوكرانية.. والجيش الروسي يواصل تصديه في كورسك

وأكد لوكاشينكو، السبت، تدمير قوات الدفاع الجوي البيلاروسية، 10 أهداف فوق أراضي البلاد، في حادثة ليست الأولى من نوعها، مُشدّداً على أنّ "القوات المسلحة الأوكرانية تنتهك بذلك جميع أنواع قواعد السلوك، والمجال الجوي للجمهورية".



واشتبه الجانب البيلاروسي، وفقاً للوكاشينكو، أنّ الأهداف التي تم إسقاطها كانت "مسيّراتٍ هجومية، أُطلقت من أوكرانيا".



الرئيس البيلاروسي توجّه إلى وزارة الدفاع وهيئة الأركان العامة لقوات بلاده المسلحة، بتعليماتٍ لاتخاذ الإجراءات المناسبة من أجل "ضمان أمن الدولة بشكل موثوق"، قائلاً في هذا الصدّد "لا أفهم لماذا تحتاج أوكرانيا إلى هذا الأمر، لكننا حدّدنا الأمر بوضوح معهم وأبلغناهم بأن أي استفزازاتٍ لن تمر دون رد".



ولفت لوكاشينكو إلى أن قوات الدفاع الجوي الروسية بدورها، ضربت أهدافاً عدة بالقرب من مدينة ياروسلافل الروسية، موضحاً أنّ اتجاه الطائرات الهجومية الأول كان مدينة سمولينسك في الأراضي الروسية، لكنّها بعد ذلك غيرت مسارها، لكن أنظمة الدفاع الجوي الروسية اعترضت الأهداف بالفعل ودمرتها".



وأشاد الرئيس البيلاروسي بما قال إنّه "المستوى العالي من التفاعل مع قوات الدفاع الجوي الروسية"، مؤكّداً أنّه تمّ تدمير جميع الأهداف التي أُطلقت واستهدفت أراضي البلدين.



التصدي في كورسك مستمر

وتواصل القوات المسلحة الروسية صد محاولات القوات الأوكرانية اختراق أراضي روسيا الاتحادية في مقاطعة كورسك، حيث قضت على نحو 175 عسكرياً أوكرانياً ودمرت عشرات الآليات خلال الساعات الـ24 الماضية، حسبما أعلنت وزارة الدفاع.



واعترضت الدفاعات الجوية الروسية 16 صاروخاً من طراز "هيمارس" و4 أخرى من طراز "باتريوت"، إضافةً إلى 153 طائرة مسيّرة تابعة للجيش الأوكراني، 97 منها خارج نطاق "العملية العسكرية الخاصة".



وجاء في بيانٍ للوزارة الروسية أنّ الجيش "أحبط عمليات الجيش الأوكراني الهادفة إلى الوصول إلى عمق الأراضي الروسية قرب بلدات إيفاشكوفسكي ومالايا لوكنيا وأولغوفكا"، معلنةً توجيه قوات الطيران والصواريخ ضربات لاحتياطيات الجيش الأوكراني في مقاطعة سومي.



وقُتل، بحسب البيان، نحو 15 عسكرياً أوكرانياً "نتيجة ضربةٍ بصاروخ مزود برأس حراري على نقطة انتشار موقتة لمرتزقة أجانب على الحد الجنوبي لمدينة سودجا".



وبلغت خسائر القوات الأوكرانية، خلال الساعات الـ24 الماضية، إضافةً إلى الجنود، 36 آلية، تشمل 10 دبابات و3 ناقلات جند مدرعة، ومركبتي قتال مشاة، و21 مركبة قتال مدرعة، وسيارة و3 قطاع مدفعية ميدان، وراجمة صواريخ من طراز "بي إم-21 غراد"، بحسب ما أفاد بيان وزارة الدفاع.



وأوضحت الوزارة أنه منذ بدء الهجوم الاوكراني على مقاطعة كورسك الروسية، خسرت القوات الأوكرانية نحو 1120 عسكرياً، و140 آلية، بما في ذلك 22 دبابة و20 ناقلة جند مدرعة و8 مركبات قتال مشاة، و88 مركبة قتال مدرعة و13 سيارة، ونظامي دفاع جوي ذاتي الحركة "بوك-إم 1"، وراجمة صواريخ "بي إم-21 غراد"، و6 قطع مدفعية ميدان.



