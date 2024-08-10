مجلة أميركية تتحدث عما سيحل بأوكرانيا إذا فاز ترامب

وقالت "The National Interest"، في حال انتخاب ترامب فسيطالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ببدء المفاوضات مع روسيا.

وأشارت المقالة إلى أن رفض زيلينسكي لهذا الطلب سيؤدي إلى وقف المساعدات الأميركية إلى نظام كييف بشكل كامل.

وأضاف بوروز: "إذا رفض زيلينسكي التعامل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فسيكون ذلك سببا وجيها لرفض ترامب تقديم أي مساعدة لأوكرانيا لاحقا".

وشدد بوروز على أن العديد من الخبراء لا يفهمون كيف يخطط ترامب لحل الصراع بين روسيا وأوكرانيا بسرعة.

وأعرب بوروز عن اعتقاده بأن ترامب، سيحاول على الأرجح التحدث بنفسه مع فلاديمير بوتين، لكن دون مشاركة الأوروبيين.