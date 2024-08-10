الجيش النيجيري: مقتل أكثر من 100 إرهابي وتحرير عشرات الرهائن

ووفق مدير العمليات الإعلامية الدفاعية، اللواء إدوارد بوبا، فإنّ "القوات النيجيرية عثرث خلال عمليات الدهم على 66 قطعة سلاح ناري، و4087 قطعة ذخيرة متنوعة، من بينها مدافع رشاشة، وقاذف آر بي جي، و19 آلية بين سيارة ودراجة"، خلال الأسبوع الماضي.

وأضاف بوبا أنّ القوات عثرت على 4 مركبات مُضادة للألغام، ومدفعين رشاشين، و3 بنادق مصنعة، و6 بنادق من طراز "دان"، و3 مسدسات محلية الصنع، و6 مخازن، وحزام ذخيرة، وجهازي راديو "إتش إتش".

وأشار إلى أنّ نحو 622 إرهابياً استسلموا للقوات النيجيرية عند تنفيذ حملات الدهم، خلال الأسبوع الماضي.

وأشار بوبا إلى أن مثل هذه الإنجازات التي حققتها القوات المسلحة تأتي في إطار العملية العسكرية "هادين كاي"، التي تستخدم فيها قوات المشاة والمقاتلات ضد الكيانات المتطرفة مثل "بوكو حرام"، التي تتخذ من ولاية بورنو الشمالية مقراً لها.

وتواجه نيجيريا منذ فترة طويلة هجمات من قبل عصابات مسلحة وتنظيمي "بوكو حرام" و"داعش" في أجزاء مختلفة من البلاد.