ردود الأفعال الدولية إزاء مجزرة المصلين في غزة

دان حزب الله المجزرة المروعة التي ارتكبها الكيان الاسرائيلي فجر اليوم وراح ضحيتها أكثر من 100 شهيد وعشرات الجرحى والمفقودين إثر استهداف مدرسة للنازحين بقصف جوي في حي الدرج وسط مدينة غزة.

وبرر الاحتلال الإسرائيلي مذبحته باتخاذ حركة حماس المدرسة مقرا للقيادة والسيطرة.

وقال حزب الله في بيان له: نتقدم من الشعب الفلسطيني الصابر والمظلوم والشجاع بأسمى آيات العزاء ‏والمواساة سائلين الله ‏تعالى الرحمة للشهداء الأبرار والعافية للجرحى وأن يمن ‏عليهم بالفرج العاجل والنصر القريب.

واضاف: ندين بشدة هذه المجزرة المهولة وندعو كل الأحرار في العالم ‏لإدانتها وتفعيل ‌‏التحركات والاحتجاجات ضد الحكومة الإسرائيلية القاتلة واطلاق ‏أوسع حملة تضامن متجددة مع ‏أطفال ونساء ورجال فلسطين الذين يتعرضون ‏لأبشع مذبحة منذ أكثر من عشرة أشهر.

وتابع البيان: ان الحديث ‏عن وقف إطلاق النار وتحديد مواعيد ‏جديدة للمفاوضات ليست إلا كذبا وخداعا لن ‏تنطلي على الشعب الفلسطيني وفصائله المقاومة ‏وجبهات الاسناد التي تزداد اقتناعا ‏بعزمها على المقاومة والعمل بكل قوة لوقف المذبحة ومنع العدو ‏من تحقيق أهدافه ‏المعلنة والمضمرة.

واردف: إن ما أقدمت عليه حكومة العدو يؤكد أنها ماضية في حرب الإبادة التي تشنها ضد ‏الشعب الفلسطيني ‌‏وأن خيارها الحقيقي هو القتل وارتكاب المجازر.

واعتبر حزب الله ان ما جرى اليوم هو مجزرة مروعة جديدة ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدرسة التابعين في ‏قطاع غزة وراح ‏ضحيتها ‏أكثر من مئة شهيد وعشرات الجرحى أثناء أدائهم لصلاة ‏الفجر، موغلة أكثر في سفك الدم ‏الفلسطيني المظلوم ‏تحت مرأى ومسمع العالم ‏أجمع الذي لا يحرك ساكنا.

وبدورها نددت طهران بالاعتداء الوحشي على مدرسة النازحين بقطاع غزة، كما اعتبرت هذا الهجوم الهمجي نموذجا واضحا على ارتكاب الابادة الجماعية وجريمة حرب.