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الأحد 11 آب 2024 ساعة 15:28
بيان موقف منظمة أهل البيت إندونيسيا من مجزرة مدرسة "التابعين' بغزة
وجاء في البيان:
مصدر :
إسلام تايمز
رقم :
1153313
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