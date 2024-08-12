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الاثنين 12 آب 2024 ساعة 07:28
مقتل جندي إسرائيلي بمعارك غزة
يأتي هذا الإعلان بينما تؤكد المقاومة الفلسطينية أنها تخوض اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال في رفح وخان يونس.
مصدر :
إسلام تايمز
رقم :
1153422
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