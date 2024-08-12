انطلاق قطار لنقل الزائرين الإيرانيين من البصرة صوب كربلاء

واوضح المكتب الاعلامي للوزارة في بيان، ان "الشركة العامة لسكك حديد العراق، خصصت (16) قطارا لخدمة زائري أربعينية الإمام الحسين عليه السلام وعلى أربعة محاور".



ونقل البيان عن مدير عام السكك يونس الكعبي قوله، ان "المحور الأول سيكون (بغداد-كربلاء) وبالعكس والثاني (البصرة-كربلاء) وبالعكس ، والمحور الثالث (سوق الشيوخ-ناصرية-كربلاء) وبالعكس، اما المحور الرابع ينطلق من الديوانية الى كربلاء وبالعكس" لافتا الى ان "موعد زيادة عدد القطارات وانطلاقها سيكون ابتداء من 2024/8/15 حسب الطلب عليها عند زخم الزائرين".



وأضاف، ان "الشركة، وفي اطار استعداداتها للزيارة الأربعينية، قامت بحملة صيانة خطوط ومفاصل السكك في جميع القطاعات المتوجهة الى محافظة كربلاء المقدسة، كما هيأت جميع المستلزمات لاستقبال وتفويج الزائرين في قاعات مكيفية بمحطات كربلاء والمسيب وبغداد والبصرة وغيرها من المحطات الرئيسية لاستقبال الزائرين حتى نهاية مراسم الزيارة".