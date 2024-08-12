الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 12 آب 2024 ساعة 08:42

شركة 'روساتوم' :قصف أوكرانيا محطة زابوروجيه إرهاب نووي

شركة
وقالت الشركة في بيان: "نلفت الانتباه إلى أن ضربة اليوم تم تنفيذها على معدات محطة الطاقة النووية التي تتمثل مهمتها الرئيسية في تبريد المياه أثناء التشغيل العادي للمحطة. وبالتالي، يمكن وصف هذا الحدث بأنه حقيقة من حقائق الإرهاب النووي من جانب السلطات الأوكرانية".

كان حاكم مقاطعة زابوروجيه، يفغيني باليتسكي، قال اليوم الأحد، إنه نتيجة قصف قوات كييف لمدينة إنيرغودار، اندلع حريق في وحدة أنظمة التبريد بمحطة زابوروجيه للطاقة النووية، ولا توجد تهديدات للمحطة جراء الحريق.

وقال المكتب الإعلامي للمحطة النووية: "لم يؤثر الحريق على تشغيل المحطة بأي شكل من الأشكال، وتعمل جميع الوحدات الست في زابوروجيا بشكل طبيعي، كما كانت من قبل، وهي في حالة "إغلاق بارد"".

وأكدت مديرة الاتصالات في محطة الطاقة النووية في زابوروجيه، يفغينيا ياشينا، أنه "لم تقع إصابات نتيجة الحادث".

من جانبها، علقت الناطقة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، متسائلة: "أين رافائيل غروسي وبقية الوكالة الدولية للطاقة الذرية؟ أين على الأقل بعض التظاهر بعمل هيكل من هياكل الأمم المتحدة في هذا المجال الحيوي؟".

وأضافت أنه بعد أن قام نظام كييف بدعم الغرب الجماعي بتدمير بلاده وقتل شعب أوكرانيا وتقويض الطاقة والأمن الغذائي العالمي، بدأ هذا النظام في ممارسة الإرهاب النووي في القارة.

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في بيان لاحق لتصريح زاخاروفا، عبر منصة "إكس": "شهد خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية دخانًا داكنًا قويًا يتصاعد من المنطقة الشمالية لمحطة زابوروجيه للطاقة النووية بعد عدة انفجارات سُمعت في المساء. وأبلغت محطة زابوروجيه للطاقة النووية الفريق بهجوم مزعوم بطائرة مسيرة اليوم على أحد أبراج التبريد الموجودة في الموقع".

وأصدر المكتب الإعلامي للمحطة، بوقت لاحق، بيانًا بأن "الحريق في المنطقة التي تقع فيها أبراج التبريد في محطة زابوروجيه للطاقة النووية، والذي نشأ نتيجة قصف القوات الأوكرانية، تم احتواءه في مكانه ولا يوجد أي تهديد بمزيد من الحرائق".

وتقع محطة زابوروجياه النووية على الضفة اليسرى لنهر دنيبر، وهي أكبر محطة نووية في أوروبا من حيث عدد الوحدات وقدراتها، وتضم ست وحدات للطاقة تبلغ سعة كل واحدة منها 1 غيغاواط.

ومنذ مارس/ آذار 2022، أصبحت محطة زابوروجيه للطاقة النووية تحت حماية القوات الروسية؛ وأكدت موسكو أن هذه الخطوة كانت ضرورية لتلافي تسرب المواد النووية والمشعة.

ويواصل الجيش الأوكراني قصف مدينة إنيرغودار ومنطقة محطة زابوروجيه للطاقة النووية المجاورة للمدينة، بشكل شبه منتظم.

وكان وزير الدفاع الروسي السابق، سيرغي شويغو صرح، بوقت سابق، بأن نظام كييف يسعى إلى خلق كارثة نووية، من خلال مواصلته قصف محطة "زابوروجيا"، بشكل متعمد.
رقم : 1153444
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
شركة
شركة 'روساتوم' :قصف أوكرانيا محطة زابوروجيه إرهاب نووي
عائلات بغزة تتسلم أشلاء أبنائها من ضحايا مجزرة الفجر في أكياس
عائلات بغزة تتسلم أشلاء أبنائها من ضحايا مجزرة الفجر في أكياس
12 آب 2024
السودان..مقتل 28 مدنيًا في هجوم "الدعم السريع" على الفاشر
السودان..مقتل 28 مدنيًا في هجوم "الدعم السريع" على الفاشر
12 آب 2024
مقتل جندي إسرائيلي بمعارك غزة
مقتل جندي إسرائيلي بمعارك غزة
12 آب 2024
حزب الله يقصف المقر المستحدث لقيادة الفرقة 146 في ‏جعتون
حزب الله يقصف المقر المستحدث لقيادة الفرقة 146 في ‏جعتون
12 آب 2024
أوستن يأمر بانتقال حاملة طائرات وغواصة صواريخ للشرق الأوسط
أوستن يأمر بانتقال حاملة طائرات وغواصة صواريخ للشرق الأوسط
12 آب 2024
بيان موقف منظمة أهل البيت إندونيسيا من مجزرة مدرسة "التابعين
بيان موقف منظمة أهل البيت إندونيسيا من مجزرة مدرسة "التابعين' بغزة
11 آب 2024
شخصيات وقوى عراقية تُهنّئ السنوار بإنتخابه رئيسا لحماس
شخصيات وقوى عراقية تُهنّئ السنوار بإنتخابه رئيسا لحماس
10 آب 2024
الأورومتوسطي: الاحتلال الاسرائیلی یکثف استهدافه المدارس المستخدمة كمراكز لإيواء النازحين
الأورومتوسطي: الاحتلال الاسرائیلی یکثف استهدافه المدارس المستخدمة كمراكز لإيواء النازحين
10 آب 2024
داوود أوغلو يرد على كاتس بالعربية: إلزم حدودك!
داوود أوغلو يرد على كاتس بالعربية: إلزم حدودك!
10 آب 2024
مذبحة حي الدرج تأتي في إطار جريمة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي
مذبحة حي الدرج تأتي في إطار جريمة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي
10 آب 2024
اليمن يدين المجزرة الوحشية بحق النازحين بغزة
اليمن يدين المجزرة الوحشية بحق النازحين بغزة
10 آب 2024
وقفة احتجاجية لأهالي الحسكة رفضاً لانتهاكات ميليشيات قسد وحصار المدنيين
وقفة احتجاجية لأهالي الحسكة رفضاً لانتهاكات ميليشيات قسد وحصار المدنيين
10 آب 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الحرس الثوري يصدر بيانه الـ3 حول اغتيال الشهيد هنية وهذه تفاصيله
إغلاق معبر رفح ..إصرار إسرائيلي على الإبادة الجماعية
السيد خامنئي: الطلاب الأميركيون كشفوا زيف حكومتهم تجاه حقوق الإنسان
هل تُعجّل مسيرة "يافا" اليمنية بوقف العدوان على غزة؟