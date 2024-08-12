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الاثنين 12 آب 2024 ساعة 08:49

الصين" ندعم إيران في حماية سيادتها وأمنها وكرامتها الوطنية

الصين" ندعم إيران في حماية سيادتها وأمنها وكرامتها الوطنية
ونقلت وزارة الخارجية الصينية تصريحات وانغ يي الذي قال إنه "يجب على المجتمع الدولي أن يوحد قواه بشكل عاجل ويصر على أن تنفذ الأطراف المتصارعة قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة بشكل حقيقي وأن تهيئ الظروف لوقف إطلاق نار مبكر وكامل ودائم في غزة".

وأشار وانغ يي إلى، أن الصين تدين بشدة اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية إسماعيل هنية، وترى أن هذا العمل ينتهك بشكل خطير الأعراف الأساسية للعلاقات الدولية، فضلا عن سيادة إيران وأمنها وكرامتها، ويقوض بشكل مباشر عملية التفاوض بشأن وقف إطلاق النار في غزة وتؤثر على السلام والاستقرار الإقليميين.

وتابع وانغ يي بالقول إن الصين تدعم إيران في حماية سيادتها وأمنها وكرامتها الوطنية وفقا للقانون، فضلا عن جهودها للحفاظ على السلام والاستقرار الإقليميين، وترغب في الحفاظ على اتصالات وثيقة مع الجانب العراقي".
رقم : 1153445
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