رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان یکشف مؤامرة على قطاع غزة

وقال "رامي عبده": في 26 يونيو عقد الرؤساء التنفيذيون لخمس منظمات دولية غير حكومية اجتماعًا سريًا مع وزير دفاع الاحتلال "يوآف غالانت" في واشنطن.



وأضاف: الهدف الحقيقي من الاجتماع كان تبييض صورة غالانت أمام المحكمة الجنائية الدولية وتقديم غطاء لحصار جيش الاحتلال واستخدام الغذاء كسلاح حرب.



وتابع قائلا: غالانت وعد بتحسينات في المساعدات الإنسانية، لكن لم يتحقق شيء بعد مرور شهرين من الاجتماع.



وقال: الاجتماع كان خدعة، حيث استغل غالانت المنظمات لتبرير أفعاله أمام المحكمة الجنائية الدولية.



واستطرد قائلا: العديد من المنظمات الدولية غير الحكومية رفضت الدعوة لهذا الاجتماع والحاضرون في الاجتماع خيبوا أمل الموظفين والمتطوعين الذين يعانون من جرائم الاحتلال اليومية.