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الاثنين 12 آب 2024 ساعة 08:53

حزب الله يستهدف قاعدة "جعتون" قرب نهاريا بالصواريخ

حزب الله يستهدف قاعدة "جعتون" قرب نهاريا بالصواريخ
وأكد بيان الإعلام الحربي في المقاومة أنه تم استهداف المقر المستحدث لقيادة الفرقة 146 في ‏جعتون بِصليات من صواريخ الكاتيوشا، مؤكدا أن ذلك يأتي في إطار الرد على ‏اعتداءات العدو الصهيوني على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة، وخصوصا في بلدة معروب، ودعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة.

وأظهرت مشاهد انتشرت مباشرة بعد القصف أن الصواريخ تمكنت من تجاوز عوائق القبة الحديدية، حيث سقط معظمها على أهدافها في منطقة جعتون الواقعة غربي الجليل الأسفل، ما أدى إلى دوي أصوات عنيفة في معظم الشمال المحتل، وأثار حالة إحباط وهلع لدى المستوطنين.

وسبق أن هدد أمين عام حزب الله السيد "حسن نصر الله"، بتوسيع رقعة الاستهدافات وعمقها ردا على أي توسيع يقوم به الاحتلال الصهیونی ضد لبنان والقرى البعيدة عن الخط الأزرق، وقد استهدف الاحتلال في وقت سابق الأحد بلدة معروب اللبنانية ما أوقع إصابات بين المدنيين.
رقم : 1153450
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