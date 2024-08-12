الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 12 آب 2024 ساعة 10:25

حزب مغربي يدعو الدول الاسلامية إلى وقف التطبيع مع الاحتلال

حزب مغربي يدعو الدول الاسلامية إلى وقف التطبيع مع الاحتلال
وجدد الحزب دعوته على خلفية "المجزرة الوحشية التي ارتكبها جيش الاحتلال النازي في حق المدنيين الفلسطينيين العزل وهم يؤدون صلاة الفجر يوم السبت 10 أغسطس 2024 في مدرسة التابعين بحي الدرج بغزة".

واستنكر الحزب بقوة في بيان له "الصمت والتواطؤ الدولي اللاإنساني والتماهي المطلق واللاأخلاقي للدول الغربية مع السردية الكاذبة والمفضوحة للكيان الصهيوني المجرم والجبان في كل المجازر المتتالية في حق المدنيين".

وأضاف "نشعر بالذنب والعار أن تستمر بلادنا ومجموعة من الدول العربية والإسلامية مرتبطة بهذا الكيان الغاصب والمجرم".

وشدد على أن "الوقت قد حان للتراجع عن هذه الاتفاقيات في سياق حملات التقتيل والتطهير العرقي ولاسيما بعد إعلان رئيس وزراء العدو الصهيوني رسميا هو والعديد من وزرائه رفضهم التام لقيام أية دولة فلسطينية وتصويت الكنيسيت على قرار يُرَسِّمُ هذا الرفض في تحد صارخ وضرب بعرض الحائط كل القرارات الأممية والقوانين الدولية والإنسانية".

وجاء ضمن البيان: "عيل صبرنا وانقضت قدرتنا على التحمل، وهو موقف نعلنه ونقوله بصدق لنناشد حكام العرب والمسلمين عامة أن يفعلوا أي شيء وكل شيء لوقف هذا العدوان الوحشي، ونذكر أنفسنا وإياهم بأننا سنقف بين يدي الله عز وجل وسيسألنا وسيسألهم عما فعلناه لندافع وننصر إخواننا الفلسطينيين الذين يبادون ويهجرون ويجوعون ويمنع عنهم الماء والدواء والطعام، وتدنس مقدساتهم ومقدساتنا وتهدم مساجدهم وكنائسهم وبيوتهم ومدارسهم ومستشفياتهم ويقتل أطفالهم ونساؤهم وشيوخهم بالآلاف أمام أعيننا".

ودعا في البيان "الدول العربية والإسلامية للتحرك بسرعة وقبل فوات الأوان، لوقف حرب الإبادة الجماعية في حق أشقائهم وإخوانهم وبني جلدتهم في غزة، التي ينفذها الكيان الصهيوني على مرأى ومسمع العالم أجمع، بطريقة ممنهجة ضد المدنيين لقتلهم أو تهجيرهم، وهو يناور ويماطل في كل مرة لربح المزيد من الوقت ليحقق هدفه الصهيوني الوحيد والمعلن وهو التطهير العرقي وإخراج الفلسطينيين من أرضهم، وتنفيذ مخططه الإحتلالي وهيكله المزعوم، مدعوما في ذلك بالتواطؤ المعلن والأسلحة الذكية الأمريكية والبريطانية والغربية، والصمت والتخاذل العربي والإسلامي غير المسبوق".

وبدعم أمريكي تشن "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر2023، حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 131 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.
رقم : 1153459
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
311 يوماً للعدوان على فلسطين: عشرات الشهداء والجرحى في مجازر مستمرة
311 يوماً للعدوان على فلسطين: عشرات الشهداء والجرحى في مجازر مستمرة
'قسد' تواصل قطع المياه والغذاء عن المدنيين بالحسكة والقامشلي
12 آب 2024
شركة
شركة 'روساتوم' :قصف أوكرانيا محطة زابوروجيه إرهاب نووي
12 آب 2024
عائلات بغزة تتسلم أشلاء أبنائها من ضحايا مجزرة الفجر في أكياس
عائلات بغزة تتسلم أشلاء أبنائها من ضحايا مجزرة الفجر في أكياس
12 آب 2024
السودان..مقتل 28 مدنيًا في هجوم "الدعم السريع" على الفاشر
السودان..مقتل 28 مدنيًا في هجوم "الدعم السريع" على الفاشر
12 آب 2024
مقتل جندي إسرائيلي بمعارك غزة
مقتل جندي إسرائيلي بمعارك غزة
12 آب 2024
حزب الله يقصف المقر المستحدث لقيادة الفرقة 146 في ‏جعتون
حزب الله يقصف المقر المستحدث لقيادة الفرقة 146 في ‏جعتون
12 آب 2024
أوستن يأمر بانتقال حاملة طائرات وغواصة صواريخ للشرق الأوسط
أوستن يأمر بانتقال حاملة طائرات وغواصة صواريخ للشرق الأوسط
12 آب 2024
بيان موقف منظمة أهل البيت إندونيسيا من مجزرة مدرسة "التابعين
بيان موقف منظمة أهل البيت إندونيسيا من مجزرة مدرسة "التابعين' بغزة
11 آب 2024
شخصيات وقوى عراقية تُهنّئ السنوار بإنتخابه رئيسا لحماس
شخصيات وقوى عراقية تُهنّئ السنوار بإنتخابه رئيسا لحماس
10 آب 2024
الأورومتوسطي: الاحتلال الاسرائیلی یکثف استهدافه المدارس المستخدمة كمراكز لإيواء النازحين
الأورومتوسطي: الاحتلال الاسرائیلی یکثف استهدافه المدارس المستخدمة كمراكز لإيواء النازحين
10 آب 2024
داوود أوغلو يرد على كاتس بالعربية: إلزم حدودك!
داوود أوغلو يرد على كاتس بالعربية: إلزم حدودك!
10 آب 2024
مذبحة حي الدرج تأتي في إطار جريمة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي
مذبحة حي الدرج تأتي في إطار جريمة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي
10 آب 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الحرس الثوري يصدر بيانه الـ3 حول اغتيال الشهيد هنية وهذه تفاصيله
إغلاق معبر رفح ..إصرار إسرائيلي على الإبادة الجماعية
السيد خامنئي: الطلاب الأميركيون كشفوا زيف حكومتهم تجاه حقوق الإنسان
هل تُعجّل مسيرة "يافا" اليمنية بوقف العدوان على غزة؟