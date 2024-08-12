311 يوماً للعدوان على فلسطين: عشرات الشهداء والجرحى في مجازر مستمرة

ونسف جيش الاحتلال الاسرائيلي مربع سكني جديد في حي تل السلطان غربي مدينة رفح جنوب قطاع غزة. واستشهد اربعة مواطنين في وقت سابق اثر قصف الاحتلال سيارة على شارع صلاح الدين شرقي المدينة.



وانتشلت فرق الإسعاف جثامين اربعة شهداء اخرين من مناطق متفرقة من غرب رفح.



ووسع جيش الاحتلال من دائرة عدوانه في خان يونس جنوب قطاع غزة.



واجبر الاحتلال عشرات الآلاف على ترك خيامهم ومنازلهم في مدينة حمد شمالي خان يونس تحت وقع النار.



وكانت طائرات الاحتلال قصفت تجمع للمواطنين في سوق الاربعاء وسط المدينة ما اسفر عن استشهاد اربعة مواطنين.



وارتقى شهيدان في قصف إسرائيلي استهدف منزلا لعائلة حمدان في مخيم النصيرات، ودمر الاحتلال منزل نائب الأمين العام للجبهة الشعبية جميل مزهر في مخيم النصيرات وسط القطاع.



كما ارتقى شهيدان بقصف إسرائيلي على منزل عائلة ابو رمضان بحي الشيخ رضوان بمدينة غزة.وواصلت المدفعية قصفها لجنوب المدينة.

