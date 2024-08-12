"المسيرة": غارة أميركية- بريطانية استهدفت جزيرة كمران غرب اليمن

واشارت قناة "المسيرة" اليمنية، الى أن "طيران العدوان الأميركي -البريطاني الاستطلاعي شن غارة على الجزيرة الواقعة في محافظة الحديدة غرب اليمن".



وكانت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" أعلنت السبت أن قواتها دمرت منصة إطلاق صواريخ بالإضافة إلى زورق مسير في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون باليمن، فيما استهدفت 3 غارات أميركية بريطانية منطقة رأس عيسى بمديرية الصليف في اليمن، الجمعة.



من جهة أخرى، أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية يوم الجمعة أن "4 هجمات استهدفت سفينة على بعد 45 ميلا بحريا جنوبي مدينة المخا باليمن".



والجمعة أيضا، شهدت العاصمة صنعاء ومدن يمنية أخرى مظاهرات حاشدة دعما ونصرة لغزة. وأكد المتظاهرون رفضهم المستمر للدعم الأميركي للإجراءات الإسرائيلية الوحشية ضد الشعب الفلسطيني.



كما طالبوا بالرد على جميع الجرائم التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني.