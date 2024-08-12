إجلاء 11 ألف شخص من منطقة كراسنوياروسكي بمقاطعة بيلغورود بسبب نشاط القوات الأوكرانية

وأوضح في تصريح، أنّ "في الوقت الرّاهن، من بين 11.5 ألف مواطن من سكان المنطقة، غادر بنجاح 11 ألف شخص وبقي نحو 500 شخص، بما في ذلك العاملون في الإدارة على رأس عملهم"، مشيرًا إلى أنّ عمليّة إجلاء السّكان تمّت وفق خطّة مسبَقة تمّ التدرّب على تنفيذها مرّات عدّة في فترات سابقة، وقد جرت بواسطة حافلات وفّرتها السّلطات وعبر مسارات آمنة.



وفي وقت سابق اليوم، أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود فياتشيسلاف غلادكوف، أنّ القوّات الأوكرانيّة تبدي نشاطًا ملحوظًا على حدود منطقة كراسنوياروجسكي التّابعة لمقاطعة بيلغورود، لافتًا إلى "أنّني متأكّد من أنّ العسكريّين الرّوس سيفعلون كلّ ما في وسعهم للتّعامل مع التّهديد النّاشئ. ولكن من أجل حماية حياة سكاننا وصحّتهم، سنباشر بنقل السّكان المدنيّين الّذين يعيشون في منطقة كراسنوياروجكي إلى أماكن أكثر أمانًا".