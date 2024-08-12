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الاثنين 12 آب 2024 ساعة 13:07

معلومات جديدة خاصة عن عملية اغتيال الشهيد هنية

معلومات جديدة خاصة عن عملية اغتيال الشهيد هنية
ونفى المصدر وجود اي قنابل داخل غرفة الشهيد هنية او تفجيرها واضاف: لم يكن هناك اي عملية اختراق من الداخل الايراني ولم يتم اعتقال اي شخص ايراني على خلفية العملية الاجرامية.

وتابع قائلا: عملية الاغتيال تمت بواسطة صاروخ خفيف الوزن برأس حربي شديد الانفجار، وهيكل الصاروخ كان يتشكل من مواد غير معدنية.

وكشف المصدر ان الصاروخ اطلق من بلد جار لايران وقال: التحقيقات جارية لتحديد هل البلد المعني كان على علم باطلاق الصاروخ من اجوائه ام لا؟

واشار الى ان عملية الاغتيال كانت تهدف الى خلق شرخ بين ايران والمقاومة وبالمرحلة الثالية ايجاد خلاف وتوتر شيعي- سني.

واضاف انه تأكد لايران بان الولايات المتحدة شاركت وساهمت في جمع المعلومات والتخطيط والتنفيذ في هذه العملية مؤكدا بالقول: رد ايران آت لا محالة، والرد سيكون عسكريا وليس امنيا.

ولفت الى ان واشنطن تعمل على التحشيد للدفاع عن الكيان الاسرائيلي وتعزيز الدفاعات الجوية بمشاركة عدة دول وقال: ابلغت طهران دولة عربية بان اي مشاركة في التصدي للرد الايراني سيعتبر مشاركة في الهجوم على ايران.
 
رقم : 1153492
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