اعتقال ما يزيد عن 10 آلاف فلسطيني منذ بداية طوفان الأقصى

ولفت النادي إلى أن هذه المعطيات لا تشمل معتقلي قطاع غزة "الذين تقدر أعدادهم بالآلاف".



وبالتزامن مع حربه المدمرة على غزة والمستمرة منذ 7 أكتوبر الماضي، وسع جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، مخلفاً 622 قتيلاً، ونحو 5 آلاف و400 جريح، حسب معطيات رسمية فلسطينية.



وبدعم أمريكي تشن "إسرائيل" حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 132 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.



وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.