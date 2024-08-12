قائد الثورة الاسلامية يشكر البعثة الرياضية الإيرانية في أولمبياد باريس

وقال قائد الثورة الاسلامية : خالص الشكر للرياضيين الأعزاء أصحاب الروح الطيبة والإرادة القوية ولرؤساء الاتحادات والمدربين واللجنة الأولمبية الوطنية الذين زودوا البلاد بالبهجة والفخر على الساحة الرياضية في المسابقات الأخيرة. بالتوفيق إن شاء الله.

السيد علي خامنئي

وكانت إيران حلت في المركز 21 في جدول ترتيب الميداليات في اولمبياد باريس 2024 بحصدها 12 ميدالية؛ 3 ذهبية و 6 فضية و 3 برونزية.

ويعد أولمبياد 2024 أفضل أداء للبعثة الإيرانية بعد لندن 2012 من حيث عدد الميداليات التي فازت بها. ومن حيث عدد الميداليات الذهبية، إلى جانب أولمبياد سيدني 2000، وأولمبياد ريو 2016، وأولمبياد طوكيو 2020، تعتبر هذه الدورة من أفضل الدورات للبعثة الإيرانية.

أسماء الفائزين بميداليات إيران في أولمبياد 2024:

الميدالية الذهبية:

آرين سليمي - تايكواندو وزن 80 كجم

سعيد إسماعيلي – مصارعة رومانية وزن 67 كجم

محمد هادي ساروي – مصارعة رومانية وزن 97 كجم

الميدالية الفضية:

مهران برخورداري - تايكواندو وزن 80 كجم

ناهد كياني – تايكواندو وزن 57 كجم

علي رضا محمدي – مصارعة رومانية وزن 87 كجم

حسن يزداني – مصارعة حرة وزن 86 كجم

أمير حسين زارع– مصارعة حرة وزن 125 كجم

رحمان عموزاد - مصارعة حرة وزن 65 كجم

الميدالية البرونزية :

مبينا نعمت زاده - تايكواندو وزن 49 كجم

أمين ميرزازاده - مصارعة رومانية وزن 130 كجم

أمير علي آذربيرا – مصارعة حرة وزن 97 كجم