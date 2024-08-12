الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 12 آب 2024 ساعة 13:43

قائد الثورة الاسلامية يشكر البعثة الرياضية الإيرانية في أولمبياد باريس

قائد الثورة الاسلامية يشكر البعثة الرياضية الإيرانية في أولمبياد باريس
وقال قائد الثورة الاسلامية : خالص الشكر للرياضيين الأعزاء أصحاب الروح الطيبة والإرادة القوية ولرؤساء الاتحادات والمدربين واللجنة الأولمبية الوطنية الذين زودوا البلاد بالبهجة والفخر على الساحة الرياضية في المسابقات الأخيرة. بالتوفيق إن شاء الله.
 
السيد علي خامنئي
وكانت إيران حلت في المركز 21 في جدول ترتيب الميداليات في اولمبياد باريس 2024 بحصدها 12 ميدالية؛ 3 ذهبية و 6 فضية و 3 برونزية.
 
ويعد أولمبياد 2024 أفضل أداء للبعثة الإيرانية بعد لندن 2012 من حيث عدد الميداليات التي فازت بها. ومن حيث عدد الميداليات الذهبية، إلى جانب أولمبياد سيدني 2000، وأولمبياد ريو 2016، وأولمبياد طوكيو 2020، تعتبر هذه الدورة من أفضل الدورات للبعثة الإيرانية.
 
أسماء الفائزين بميداليات إيران في أولمبياد 2024:
 
الميدالية الذهبية:
 
آرين سليمي - تايكواندو وزن 80 كجم
 
سعيد إسماعيلي – مصارعة رومانية وزن 67 كجم
 
محمد هادي ساروي – مصارعة رومانية وزن 97 كجم
 
الميدالية الفضية:
 
مهران برخورداري - تايكواندو وزن 80 كجم
 
ناهد كياني – تايكواندو وزن 57 كجم
 
علي رضا محمدي – مصارعة رومانية وزن 87 كجم
 
حسن يزداني – مصارعة حرة وزن 86 كجم
 
أمير حسين زارع– مصارعة حرة وزن 125 كجم
 
رحمان عموزاد - مصارعة حرة وزن 65 كجم
 
الميدالية البرونزية :
 
مبينا نعمت زاده - تايكواندو وزن 49 كجم
 
أمين ميرزازاده - مصارعة رومانية وزن 130 كجم
 
أمير علي آذربيرا – مصارعة حرة وزن 97 كجم
رقم : 1153495
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
311 يوماً للعدوان على فلسطين: عشرات الشهداء والجرحى في مجازر مستمرة
311 يوماً للعدوان على فلسطين: عشرات الشهداء والجرحى في مجازر مستمرة
'قسد' تواصل قطع المياه والغذاء عن المدنيين بالحسكة والقامشلي
12 آب 2024
شركة
شركة 'روساتوم' :قصف أوكرانيا محطة زابوروجيه إرهاب نووي
12 آب 2024
عائلات بغزة تتسلم أشلاء أبنائها من ضحايا مجزرة الفجر في أكياس
عائلات بغزة تتسلم أشلاء أبنائها من ضحايا مجزرة الفجر في أكياس
12 آب 2024
السودان..مقتل 28 مدنيًا في هجوم "الدعم السريع" على الفاشر
السودان..مقتل 28 مدنيًا في هجوم "الدعم السريع" على الفاشر
12 آب 2024
مقتل جندي إسرائيلي بمعارك غزة
مقتل جندي إسرائيلي بمعارك غزة
12 آب 2024
حزب الله يقصف المقر المستحدث لقيادة الفرقة 146 في ‏جعتون
حزب الله يقصف المقر المستحدث لقيادة الفرقة 146 في ‏جعتون
12 آب 2024
أوستن يأمر بانتقال حاملة طائرات وغواصة صواريخ للشرق الأوسط
أوستن يأمر بانتقال حاملة طائرات وغواصة صواريخ للشرق الأوسط
12 آب 2024
بيان موقف منظمة أهل البيت إندونيسيا من مجزرة مدرسة "التابعين
بيان موقف منظمة أهل البيت إندونيسيا من مجزرة مدرسة "التابعين' بغزة
11 آب 2024
شخصيات وقوى عراقية تُهنّئ السنوار بإنتخابه رئيسا لحماس
شخصيات وقوى عراقية تُهنّئ السنوار بإنتخابه رئيسا لحماس
10 آب 2024
الأورومتوسطي: الاحتلال الاسرائیلی یکثف استهدافه المدارس المستخدمة كمراكز لإيواء النازحين
الأورومتوسطي: الاحتلال الاسرائیلی یکثف استهدافه المدارس المستخدمة كمراكز لإيواء النازحين
10 آب 2024
داوود أوغلو يرد على كاتس بالعربية: إلزم حدودك!
داوود أوغلو يرد على كاتس بالعربية: إلزم حدودك!
10 آب 2024
مذبحة حي الدرج تأتي في إطار جريمة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي
مذبحة حي الدرج تأتي في إطار جريمة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي
10 آب 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الحرس الثوري يصدر بيانه الـ3 حول اغتيال الشهيد هنية وهذه تفاصيله
إغلاق معبر رفح ..إصرار إسرائيلي على الإبادة الجماعية
السيد خامنئي: الطلاب الأميركيون كشفوا زيف حكومتهم تجاه حقوق الإنسان
هل تُعجّل مسيرة "يافا" اليمنية بوقف العدوان على غزة؟