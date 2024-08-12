الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 12 آب 2024 ساعة 13:53

الكونغو الديمقراطية وزامبيا تجريان محادثات بشأن إعادة فتح الحدود بينهما

الكونغو الديمقراطية وزامبيا تجريان محادثات بشأن إعادة فتح الحدود بينهما
وكان وزير التجارة في زامبيا، شيبوكا مولينغا، أغلق مؤقتاً الحدود، يوم السبت، بعدما أدى حظر الكونغو الديمقراطية على بعض أنواع المشروبات إلى احتجاج من جانب شركات النقل الكونغولية في بلدة كاسومباليسا، على الحدود مع زامبيا.
 
وكالة "رويترز" نقلت عن وزارة التجارة في جمهورية الكونغو الديمقراطية قولها، في بيان، إن "المحادثات بين حكومتي الكونغو وزامبيا بدأت منذ يوم الأحد عبر مؤتمر عبر الفيديو بهدف إعادة فتح الحدود بسرعة".
 
وأشارت الوزارة إلى أنه "في الساعات التالية سيجتمع الطرفان في لوبومباشي في هوت كاتانجا لإيجاد حل دائم بشأن التجارة".
 
وقال وزير التجارة الكونغولي، جوليان بالوكو كاهونغيا، في بيان في وقت أمس الأحد، إن وزارته "لم تتلق أي إشعار رسمي بوجود نزاع تجاري من زامبيا قبل إعلانها عن الإغلاق"، موضحاً أنه "تم شرح بالتفصيل اتفاقية التجارة بين البلدين وآلية تسوية النزاعات".
 
وأضاف أنه "حتى الآن لم يتم لفت انتباه الوزارة إلى أي نزاع كتابياً أو من خلال القنوات الدبلوماسية"، مؤكداً استعداد الوزارة "إذا لزم الأمر، إلى دراسة أي طلب يقدمه الطرف الزامبي الملتزم بالاتفاقية، التي تحظر أيضاً أي تدابير انتقامية".
 
وتعتبر جهورية الكونغو الديمقراطية ثاني أكبر منتج وثالث أكبر مصدر للنحاس في العالم في عام 2023، حيث أنتجت نحو 2.84 مليون طن.
 
في حين تعد زامبيا طريق تصدير رئيسي للبلد الواقع في وسط قارة أفريقيا، وتمر معظم صادرات الكونغو الديمقراطية من النحاس عبر مدينة كاسومباليسا إلى زامبيا.
رقم : 1153498
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
311 يوماً للعدوان على فلسطين: عشرات الشهداء والجرحى في مجازر مستمرة
311 يوماً للعدوان على فلسطين: عشرات الشهداء والجرحى في مجازر مستمرة
'قسد' تواصل قطع المياه والغذاء عن المدنيين بالحسكة والقامشلي
12 آب 2024
شركة
شركة 'روساتوم' :قصف أوكرانيا محطة زابوروجيه إرهاب نووي
12 آب 2024
عائلات بغزة تتسلم أشلاء أبنائها من ضحايا مجزرة الفجر في أكياس
عائلات بغزة تتسلم أشلاء أبنائها من ضحايا مجزرة الفجر في أكياس
12 آب 2024
السودان..مقتل 28 مدنيًا في هجوم "الدعم السريع" على الفاشر
السودان..مقتل 28 مدنيًا في هجوم "الدعم السريع" على الفاشر
12 آب 2024
مقتل جندي إسرائيلي بمعارك غزة
مقتل جندي إسرائيلي بمعارك غزة
12 آب 2024
حزب الله يقصف المقر المستحدث لقيادة الفرقة 146 في ‏جعتون
حزب الله يقصف المقر المستحدث لقيادة الفرقة 146 في ‏جعتون
12 آب 2024
أوستن يأمر بانتقال حاملة طائرات وغواصة صواريخ للشرق الأوسط
أوستن يأمر بانتقال حاملة طائرات وغواصة صواريخ للشرق الأوسط
12 آب 2024
بيان موقف منظمة أهل البيت إندونيسيا من مجزرة مدرسة "التابعين
بيان موقف منظمة أهل البيت إندونيسيا من مجزرة مدرسة "التابعين' بغزة
11 آب 2024
شخصيات وقوى عراقية تُهنّئ السنوار بإنتخابه رئيسا لحماس
شخصيات وقوى عراقية تُهنّئ السنوار بإنتخابه رئيسا لحماس
10 آب 2024
الأورومتوسطي: الاحتلال الاسرائیلی یکثف استهدافه المدارس المستخدمة كمراكز لإيواء النازحين
الأورومتوسطي: الاحتلال الاسرائیلی یکثف استهدافه المدارس المستخدمة كمراكز لإيواء النازحين
10 آب 2024
داوود أوغلو يرد على كاتس بالعربية: إلزم حدودك!
داوود أوغلو يرد على كاتس بالعربية: إلزم حدودك!
10 آب 2024
مذبحة حي الدرج تأتي في إطار جريمة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي
مذبحة حي الدرج تأتي في إطار جريمة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي
10 آب 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الحرس الثوري يصدر بيانه الـ3 حول اغتيال الشهيد هنية وهذه تفاصيله
إغلاق معبر رفح ..إصرار إسرائيلي على الإبادة الجماعية
السيد خامنئي: الطلاب الأميركيون كشفوا زيف حكومتهم تجاه حقوق الإنسان
هل تُعجّل مسيرة "يافا" اليمنية بوقف العدوان على غزة؟