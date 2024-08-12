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الاثنين 12 آب 2024 ساعة 13:54

الأمم المتحدة تحذّر من عواقب مدمرة لاشتباكات الفاشر في السودان

الأمم المتحدة تحذّر من عواقب مدمرة لاشتباكات الفاشر في السودان
وفي بيان له، قال المتحدث باسم الأمم المتحدة، فرحان حق، إن "الأمين العام أنطونيو غوتيريش يشعر بقلق عميق إزاء تطور الوضع في الفاشر بشمال دارفور، حيث وردت أنباء عن قتال عنيف بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع".

وأضاف أن "هذه الاشتباكات لها عواقب مدمرة على السكان المدنيين"، وأنها قد تؤدي إلى "تفاقم الاحتياجات الإنسانية في الفاشر".

يشار إلى أن لجنة مراجعة المجاعة التابعة للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي أفادت في الأول من آب/ أغسطس الجاري بـ"حدوث "مجاعة" في مخيم زمزم جنوبي الفاشر"، وأنه "من المُرجّح أن تتفشّى في مواقع نزوح أخرى بالمدينة".

وتابع حق أن "الأمين العام يدعو جميع الأطراف إلى الالتزام بالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني لحماية المدنيين والسماح لهم بالمرور الآمن وتسهيل الوصول الإنساني السريع وغير المعوق".

كما جدّد الدعوة إلى "وقف فوري للأعمال العدائية ووقف إطلاق النار دائم"، وقال "إن غوتيريش حث الأطراف أيضاً على العودة إلى الحوار السياسي باعتباره السبيل الوحيد للتوصل إلى تسوية تفاوضية".

وأكد أن "الأمم المتحدة تظل ملتزمة بدعم جهود الوساطة الدولية والعمل مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين للمساعدة في إنهاء الحرب" وفق تعبيره.
رقم : 1153499
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