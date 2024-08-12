"قسد" المدعومة أميركياً تقصف نقاطاً تابعة للجيش السوري في دير الزور

كما استهدف مسلحو "قسد" قرى وبلدات صبيخان والبوليل وموحسن، بقذائف الهاون والمدفعية، وبلدة بقرص بطائرة "درون" مسلحة، وقام القناصة التابعين لـ"قسد" باستهداف أي تحرك على الضفة المقابلة لنهر الفرات ما أدى إلى إصابة مدنيين برصاصهم.

وأمس، استشهد 6 عناصر وجُرِح 11 آخرين من القوات الرديفة للجيش السوري جراء استهداف طائرة مسيرة لسيارة كانت تنقلهم على الطريق الواصلة إلى مدينة البوكمال في ريف دير الزور شرقي سوريا.

ويأتي تصعيد "قسد"، بالتوازي مع فرضها حصاراً على مدينتي الحسكة والقامشلي ضمن حالة التوتر المستمرة التي تسود بينها وبين قوات العشائر في دير الزور.

وأشارت مصادر للميادين، أنّ "الجانب الحكومي اعتبر حراك العشائر ضد قسد سببه ممارسات الأخيرة بحقهم وهو حراك شعبي يُعبّر عن رفض العشائر للواقع القائم في المنطقة".

ورأت المصادر، أنّ "قسد تُريد من خلال حصارها لمركز مدينتي الحسكة والقامشلي الخاضعتين لسيطرة الحكومة استخدامهم كورقة لمنع هجمات العشائر ضدها، والضغط لعدم حصول تقارب سوري مع تركيا"، مرجحاً أن "تكون الولايات المتحدة الأميركية وراء خطوات قسد التي تُمارس أساليب لا إنسانية لتحقيق مكاسب سياسية وميدانية".