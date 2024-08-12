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الاثنين 12 آب 2024 ساعة 14:02

المقاومة العراقية تحذر: ردّنا لن توقفه سقوف إذا استغلت واشنطن أجواء العراق ضد إيران

المقاومة العراقية تحذر: ردّنا لن توقفه سقوف إذا استغلت واشنطن أجواء العراق ضد إيران
وفي بيان، أشارت التنسيقية إلى أنّ ذلك يأتي "مع استمرار تمادي قوى الاستكبار في اعتداءاتها الوحشية والغادرة بحق الشعوب ورجال مقاومتها". 
 
وأضافت أنّ هذه القوى "تواصل رعايتها ودعمها لأمن الكيان الصهيوني على حساب أمن المنطقة، من دون اعتبار لسيادة العراق أو الدول الرافضة لسياساتها الإجرامية". 
 
وترفع المقاومة الإسلامية في العراق جهوزيتها استعدداً لسيناريوهات توسّع الحرب وسط تطور سريع في التكتيك العسكري والعمليات النوعية.
 
يأتي ذلك فيما تستعد إيران للرد على جريمة اغتيال كيان الاحتلال الإسرائيلي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران، الأمر الذي يُقلق "إسرائيل" وحليفتها الولايات المتحدة، اللتين تحشدان دعماً عسكرياً من الحلف العربي بقيادة واشنطن من أجل الصد والرد على أي هجوم إيراني محتمل في الأيام المقبلة. 
 
رقم : 1153503
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