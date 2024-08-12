سيول تضرب اليمن.. مقتل 57 شخصاً وتضرر الآلاف

ورجّح تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أن تشهد أعداد الضحايا ارتفاعا خلال الأسابيع المقبلة.

وذكر التقرير أنه "منذ شهر آذار ضربت أمطار غزيرة وسيول جارفة اليمن، وأفضت إلى إتلاف البنية الأساسية وتدمير المنازل والملاجئ ووقوع وفيات وإصابات".

وتابع "في نهاية حزيران ضربت الأمطار والفيضانات المدمرة البلاد بشدة، وتفاقم الوضع في نهاية تموز والأسبوع الأول من آب الجاري".

وأوضحت المنظمة الأممية أن التقارير الأولية تشير إلى تضرر نحو 34 ألفا و260 أسرة جراء الأمطار والسيول التي اجتاحت محافظات عدة باليمن.