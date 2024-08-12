الصين تختبر أكبر طائراتها المسيرة للشحن

وقالت وسائل إعلام رسمية نقلاً عن شركة "سيتشوان تينغدين ساينس آند تكنولوجي إنوفيشن" المطورة للمسيرة إن الطائرة ذات المحركين انطلقت بحمولة يبلغ وزنها طنين، أمس الأحد، في رحلة مدتها نحو 20 دقيقة في إقليم سيتشوان بجنوب غربي الصين، وفقاً لوكالة "رويترز".

وتختبر شركات تصنيع الطائرات المسيرة المدنية في الصين حمولات أكبر مع سعي الحكومة إلى بناء ما يعرف باقتصاد الطيران منخفض الارتفاع، إذ تتوقع سلطات تنظيم الطيران أن تبلغ قيمة القطاع تريليوني يوان (279 مليار دولار) بحلول 2030 ليصل إلى أربع أمثال القيمة التي كان عليها في 2023.

وتقول مصادر في القطاع إن عمليات الشحن بطائرات مسيرة تقدم مميزات منها الوقت الأقصر للتسليم، والتكلفة الأقل للنقل، كما توفر إمكانية إيصال الشحنات لمواقع صعبة مثل أسطح البنايات في المناطق المكتظة في المدن. كما يمكن أيضاً للطائرات المسيرة أن تنقل ركاباً.