الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 12 آب 2024 ساعة 18:39

من هو عباس عراقجي.. المرشح لوزير خارجية إيران؟

من هو عباس عراقجي.. المرشح لوزير خارجية إيران؟
والشهر الماضي، انتخب الإيرانيون مسعود بزشكيان، رسميا رئيسا لإيران، بعد فوزه بالانتخابات التي أجريت في أعقاب استشهاد الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي في حادث تحطم مروحية.

وامس الأحد، قدم الرئيس الإيراني الجديد تشكيلته الوزارية المقترحة إلى مجلس الشورى، وقرأ رئيس المجلس محمد باقر قاليباف أسماء الوزراء التسعة عشر خلال جلسة برلمانية بثها التلفزيون الرسمي.

وسيبدأ المجلس الإثنين درس أسماء الوزراء، على أن يقوم بالتصويت على كلّ منهم على حدة اعتباراً من السبت.

من هو عباس عراقجي؟

عراقجي دبلوماسي مخضرم ولد في طهران عام 1962،وكان يشغل منصب كبير المفاوضين في المحادثات النووية بين طهران والغرب من عام 2013 إلى عام 2021.

والتحق بالعمل في وزارة الخارجية في عام 1989، وفي أوائل التسعينيات شغل منصب القائم بالأعمال للبعثة الدائمة لجمهورية إيران لدى منظمة التعاون الإسلامي، وسبق أن شغل منصب سفير إيران لدى كل من فنلندا وإستونيا وتركيا واليابان، ومنصب نائب وزير الخارجية لشؤون آسيا والمحيط الهادي لمدة عامين قبل أن يصبح المتحدث باسم الوزارة في عام 2013 لفترة قصيرة.

وفي عهد وزير الخارجية الأسبق محمد جواد ظريف، كان عراقجي شغل مناصب مثل نائب الوزير للشؤون القانونية والدولية ونائب الوزير للشؤون السياسية.

وعراقجي حاصل على درجة الدكتوراه في الفكر السياسي من جامعة كنت، بعد أن نال شهادتي الماجستير في العلوم السياسية والبكالوريوس في العلاقات الدولية من جامعات إيرانية.
رقم : 1153569
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
311 يوماً للعدوان على فلسطين: عشرات الشهداء والجرحى في مجازر مستمرة
311 يوماً للعدوان على فلسطين: عشرات الشهداء والجرحى في مجازر مستمرة
'قسد' تواصل قطع المياه والغذاء عن المدنيين بالحسكة والقامشلي
12 آب 2024
شركة
شركة 'روساتوم' :قصف أوكرانيا محطة زابوروجيه إرهاب نووي
12 آب 2024
عائلات بغزة تتسلم أشلاء أبنائها من ضحايا مجزرة الفجر في أكياس
عائلات بغزة تتسلم أشلاء أبنائها من ضحايا مجزرة الفجر في أكياس
12 آب 2024
السودان..مقتل 28 مدنيًا في هجوم "الدعم السريع" على الفاشر
السودان..مقتل 28 مدنيًا في هجوم "الدعم السريع" على الفاشر
12 آب 2024
مقتل جندي إسرائيلي بمعارك غزة
مقتل جندي إسرائيلي بمعارك غزة
12 آب 2024
حزب الله يقصف المقر المستحدث لقيادة الفرقة 146 في ‏جعتون
حزب الله يقصف المقر المستحدث لقيادة الفرقة 146 في ‏جعتون
12 آب 2024
أوستن يأمر بانتقال حاملة طائرات وغواصة صواريخ للشرق الأوسط
أوستن يأمر بانتقال حاملة طائرات وغواصة صواريخ للشرق الأوسط
12 آب 2024
بيان موقف منظمة أهل البيت إندونيسيا من مجزرة مدرسة "التابعين
بيان موقف منظمة أهل البيت إندونيسيا من مجزرة مدرسة "التابعين' بغزة
11 آب 2024
شخصيات وقوى عراقية تُهنّئ السنوار بإنتخابه رئيسا لحماس
شخصيات وقوى عراقية تُهنّئ السنوار بإنتخابه رئيسا لحماس
10 آب 2024
الأورومتوسطي: الاحتلال الاسرائیلی یکثف استهدافه المدارس المستخدمة كمراكز لإيواء النازحين
الأورومتوسطي: الاحتلال الاسرائیلی یکثف استهدافه المدارس المستخدمة كمراكز لإيواء النازحين
10 آب 2024
داوود أوغلو يرد على كاتس بالعربية: إلزم حدودك!
داوود أوغلو يرد على كاتس بالعربية: إلزم حدودك!
10 آب 2024
مذبحة حي الدرج تأتي في إطار جريمة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي
مذبحة حي الدرج تأتي في إطار جريمة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي
10 آب 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الحرس الثوري يصدر بيانه الـ3 حول اغتيال الشهيد هنية وهذه تفاصيله
إغلاق معبر رفح ..إصرار إسرائيلي على الإبادة الجماعية
السيد خامنئي: الطلاب الأميركيون كشفوا زيف حكومتهم تجاه حقوق الإنسان
هل تُعجّل مسيرة "يافا" اليمنية بوقف العدوان على غزة؟