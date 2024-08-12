الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 12 آب 2024 ساعة 18:49

تنزانيا: الشرطة تعتقل زعماء للمعارضة وتمنع اجتماعات لها

تنزانيا: الشرطة تعتقل زعماء للمعارضة وتمنع اجتماعات لها
وفي حديث لها لوكالة "رويترز"، قالت مريما إن "نائب رئيس الحزب، توندو ليسو، والأمين العام للحزب، جون منيكا، كانا من بين الذين ألقي القبض عليهم، الأحد".
 
وكان ليسو، المرشح الرئاسي السابق، أعرب عن رغبته في وقتٍ سابق بالترشح للانتخابات الرئاسية العام المقبل.
 
وجاءت الاعتقالات الأخيرة بعد ساعات من حظر الشرطة مؤتمراً خطط له جناح الشباب في حزب "تشاديما"، فيما قالت الشرطة "إن الحدث من المرجح أن يخل بالسلم العام".
 
وصّرحت الشرطة بأنّ "زعماء الشباب في الحزب خططوا للتأثير على الشباب في جميع أنحاء البلاد للالتقاء والتظاهر في مبيا"، وهي مدينة في جنوبي غربي تنزانيا، الأمر الذي نفاه المتحدث باسم الحزب.
 
وقالت المتحدثة باسم الحزب إنّ "المؤتمر أُقيم للاحتفال باليوم العالمي للشباب"، حيث من المقرر أن يُلقي كبار مسؤولي الحزب، بمن فيهم الرئيس، فريمان مبوي، كلمات أمام الشباب، مُشيرةً إلى أن "الشرطة اعتقلت أكثر من 400 شخص".
 
بدوره، قال رئيس حزب "تشاديما"، فريمان مبوي، إن "الحزب يدين الاعتقال ويراقب الوضع"، مطالباً بـ"الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع قادتنا وأعضائنا وأحبائنا الذين تم اعتقالهم في مناطق مختلفة من البلاد"، وفقاً تعبيره.
 
ومنذ وصولها إلى السلطة في آذار/مارس 2021، رفعت رئيسة تنزانيا، سامية سولوهو حسن، حظراً كان مفروضاً على التجمعات السياسية، كما خفّفت القيود المفروضة على وسائل الإعلام. لكنها واجهت انتقادات من أحزاب المعارضة وجماعات حقوق الإنسان بسبب حملة اعتقالات، جرت العام الماضي، وطاولت أشخاصاً كانوا يخططون للاحتجاج ضد صفقة لإدارة الموانئ.
رقم : 1153570
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
311 يوماً للعدوان على فلسطين: عشرات الشهداء والجرحى في مجازر مستمرة
311 يوماً للعدوان على فلسطين: عشرات الشهداء والجرحى في مجازر مستمرة
'قسد' تواصل قطع المياه والغذاء عن المدنيين بالحسكة والقامشلي
12 آب 2024
شركة
شركة 'روساتوم' :قصف أوكرانيا محطة زابوروجيه إرهاب نووي
12 آب 2024
عائلات بغزة تتسلم أشلاء أبنائها من ضحايا مجزرة الفجر في أكياس
عائلات بغزة تتسلم أشلاء أبنائها من ضحايا مجزرة الفجر في أكياس
12 آب 2024
السودان..مقتل 28 مدنيًا في هجوم "الدعم السريع" على الفاشر
السودان..مقتل 28 مدنيًا في هجوم "الدعم السريع" على الفاشر
12 آب 2024
مقتل جندي إسرائيلي بمعارك غزة
مقتل جندي إسرائيلي بمعارك غزة
12 آب 2024
حزب الله يقصف المقر المستحدث لقيادة الفرقة 146 في ‏جعتون
حزب الله يقصف المقر المستحدث لقيادة الفرقة 146 في ‏جعتون
12 آب 2024
أوستن يأمر بانتقال حاملة طائرات وغواصة صواريخ للشرق الأوسط
أوستن يأمر بانتقال حاملة طائرات وغواصة صواريخ للشرق الأوسط
12 آب 2024
بيان موقف منظمة أهل البيت إندونيسيا من مجزرة مدرسة "التابعين
بيان موقف منظمة أهل البيت إندونيسيا من مجزرة مدرسة "التابعين' بغزة
11 آب 2024
شخصيات وقوى عراقية تُهنّئ السنوار بإنتخابه رئيسا لحماس
شخصيات وقوى عراقية تُهنّئ السنوار بإنتخابه رئيسا لحماس
10 آب 2024
الأورومتوسطي: الاحتلال الاسرائیلی یکثف استهدافه المدارس المستخدمة كمراكز لإيواء النازحين
الأورومتوسطي: الاحتلال الاسرائیلی یکثف استهدافه المدارس المستخدمة كمراكز لإيواء النازحين
10 آب 2024
داوود أوغلو يرد على كاتس بالعربية: إلزم حدودك!
داوود أوغلو يرد على كاتس بالعربية: إلزم حدودك!
10 آب 2024
مذبحة حي الدرج تأتي في إطار جريمة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي
مذبحة حي الدرج تأتي في إطار جريمة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي
10 آب 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الحرس الثوري يصدر بيانه الـ3 حول اغتيال الشهيد هنية وهذه تفاصيله
إغلاق معبر رفح ..إصرار إسرائيلي على الإبادة الجماعية
السيد خامنئي: الطلاب الأميركيون كشفوا زيف حكومتهم تجاه حقوق الإنسان
هل تُعجّل مسيرة "يافا" اليمنية بوقف العدوان على غزة؟