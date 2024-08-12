السيد الصدر: بيان الدول الأوروبية الثلاث حول الهدنه بغزة ذر الرماد في العيون

وقال السيد الصدر في تدوينة على منصة (اكس): إن "ثلاث دول أوروبية أصدرت بياناً مشتركاً تدعم فيه وقف إطلاق النار في غزة وتدعو فيه للسلام وعدم التصعيد في المنطقة.. بيد أن ذلك بمثابة ذر الرماد في العيون.. وما بيانهم المشترك إلا أكذوبة ومغالطة ليس إلا".

وأضاف "حري بهم وقف دعمهم الشامل للكيان الصهيوني الإرهابي الغاشم.. سواء في ذلك الدعم اللامحدود للسلاح أو أي دعم مادي أو معنوي بل وحري بها عدم المساس بكل من يدعم الدولة الفلسطينية الكاملة وكل من يتعاطف مع المدنيين الفلسطينيين ويرفض الإبادة الجماعية والإرهاب الصهيوني المقيت، وحري بهم أن يحذوا حذو بعض الدول الأوروبية للاعتراف الكامل بدولة فلسطين بدل هذا البيان المشترك الهزيل والمهلهل".

وأكد "لا بد لها من إماطة اللثام عن الحقائق المكنونة وعن مواقفها السياسية الحقيقية لا أن تعمل لأجل مصالحها أو مصالح كبيرة الشر أمريكا وانتخاباتها وكسب أصوات الشعب لصناديق الديمقراطية المدعاة"، معرباً عن أمله "الوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار وغير مشروط، فإن عدم ذلك سيؤدي إلى بداية نهايتهم وكشف زيفهم وديمقراطيتهم وحريتهم التي لم ينل منها أحد شيئاً إلا قمع الشعوب وارتفاع معدل الجريمة ودعم المجتمع الميمي والسعي لتقليل النسل وما شاكل ذلك".