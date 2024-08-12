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الاثنين 12 آب 2024 ساعة 19:47

أبرز تطورات طوفان الأقصى 12-8-2024

أبرز تطورات طوفان الأقصى 12-8-2024
ونشر الإعلام العسكري لكتائب القسّام، مشاهد وثّقت 3 عمليات قنص نُفذت بالاشتراك مع سرايا القدس في محاور القتال في خان يونس، جنوبي قطاع غزة.
 
وأكّدت المشاهد نجاح عملية قنص جنديٍ إسرائيلي سقط قتيلاً فور إصابته، في الـ 11 من شهر آب/أغسطس الجاري، حيث ظهر تلقيه إصابةً في رأسه بشكلٍ واضح.
 
هذه العملية جرت بعد مرحلة من الرصد أتمّها مجاهدو الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية، حماس، بالتنسيق مع مجاهدي الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين.
 
المقاطع المصورّة تضمّنت أيضاً توثيق عملية قنص جندي إسرائيلي، في الـ 25 من شهر تموز/يوليو الماضي، بالإضافة إلى قنص آخرين، في الـ 28 من الشهر نفسه، وتحقيق إصابات مؤكدة.
 
من جهته، أقرّ "جيش" الاحتلال الإسرائيلي بـ "مقتل رقيب وإصابة اثنين برصاص قناص، الأحد، شرقي خان يونس".
 
وشمالي شرقي خان يونس، دكّت كتائب القسّام بقذائف "الهاون" قوات الاحتلال المتوغلة هناك.
 
الإعلام الحربي لسرايا القدس نشر أيضاً مشاهد من قصف مجاهدي السرايا تموضعات جنود وآليات الاحتلال، شرقي مدينة خان يونس، بقذائف "الهاون".
 
وأظهرت المشاهد رصد ومتابعة تموضعات قوات "جيش" الاحتلال، وتجهيز مجاهدي السرايا للقذائف، مؤكدين أنّهم "رايحين نعلّم عليهم"، في رسالة إلى الاحتلال وجنوده.
 
وبيّنت المقاطع المصوّرة وصول الطيران المروحي الإسرائيلي لإجلاء الجنود القتلى والمصابين.
 
وأعلنت سرايا القدس إيقاعها جنود وآليات الاحتلال في حقل من الألغام والعبوات الأرضية شديدة الإنفجار، وتحقيق قتلى وجرحى في صفوفهم، في منطقة القرارة شمالي مدينة خان يونس.
 
كذلك، استهدف مجاهدو السرايا تجمعاً لجنود وآليات الاحتلال، بوابل من قذائف "الهاون"، في منطقة الزنة شرقي مدينة خان يونس.
 
وفي عمليةٍ مشتركة أخرى مع كتائب القسّام، أعلنت السرايا تدميرها دبابة إسرائيلية من نوع "مركافا 4 باز" بواسطة عبوة "ثاقب" موجهة شديدة الانفجار في حي تل السلطان غربي مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة.
 
بدورها، أعلنت كتائب شهداء الأقصى دك مقاتليها تحشدات الاحتلال وتمركز آلياته،  بقذائف "الهاون"، في محيط معبر رفح، موثّقةً ذلك في مشاهد.
 
وأكدت كتائب شهداء الأقصى دكَّ مقر قيادة قوات الاحتلال وتموضع آلياته، بقذائف "الهاون" من العيار الثقيل، في محور " نتساريم " جنوبي مدينة غزة.
 
وقالت الكتائب إنها استهدفت آلية عسكرية إسرائيلية بقذيفة "RPG - 85" في حي تل السلطان غربي مدينة رفح.
 
كتائب المقاومة الوطنية - قوات الشهيد عمر القاسم، الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، أعلنت استهدافها ناقلة جند إسرائيلية من نوع "M-113"،  بقذيفة "RPG" مضادة للدروع، في محيط شارع جورج في حي الجنينة شرقي مدينة رفح.
 
وأكدت أيضاً استهدافها تجمعاً لقوات الاحتلال المتمركزة، بقذائف الهاون، محققةً إصابات في صفوفها، شمالي شرقي القرارة.
 
من ناحيتها، قالت كتائب المجاهدين، الجناح العسكري لحركة المجاهدين، إنها استهدفت مستوطنات غلاف غزة الجنوبي بصاروخي "107".
 
وفي وقتٍ سابق اليوم، اعترف "جيش" الاحتلال بمقتل جندي جديد في قطاع غزة، وذكر الناطق باسم "الجيش" أنه، وتحت بند سمح بالنشر، قتل الملازم، عومر غينزبورغ، وهو مقاتل في "الكتيبة 101" في لواء المظليين في المعارك جنوبي القطاع.
رقم : 1153586
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