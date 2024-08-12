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الاثنين 12 آب 2024 ساعة 20:37

محملاً حكومة الاحتلال المسؤولية.. أبو عبيدة: مقتل أسير إسرائيلي وإصابة أسيرتين

محملاً حكومة الاحتلال المسؤولية.. أبو عبيدة: مقتل أسير إسرائيلي وإصابة أسيرتين
وقال في بيانٍ، نشره عبر قناته على منصّة "تلغرام"، في اليوم الـ311 من معركة طوفان الأقصى، إنّه "تجري العمل على محاولات لإنقاذ حياة الأسيرتين المصابتين".
 
وحمّل الناطق باسم الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية، حماس، حكومة الاحتلال "المسؤولية الكاملة عن المجازر وما يترتب عليها من ردات الفعل التي تؤثر على أرواح الأسرى الصهاينة".
 
وأشار أبو عبيدة إلى أنّه تم تشكيل لجنة لمعرفة تفاصيل الحادثتين، مؤكّداً أنّه سيتم لاحقاً الإعلان عنها.
 
وكان أبو عبيدة قد أعلن عدّة مرات مقتل أسرى الاحتلال بسبب استمرار القصف الإسرائيلي على أنحاء قطاع غزّة كافة.
 
ويواصل عائلات الأسرى والمستوطنون التظاهر في شوارع "تل أبيب" مطالبين بإتمام صفقة تبادل ومنتقدين أداء رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، في المماطلة في هذا الملف، معرضاً حياة أبنائهم للخطر.
 
وفي تظاهرتهم الأخيرة، السبت الماضي، التي حملت عنوان "أسبوع الفرصة الأخيرة" وضع المستوطنون  أنفسهم في أقفاص، تعبيراً عن إهمال حكومة للأسرى.
 
واتهمت عائلات الأسرى نتنياهو بـ"المضاربة على حياة أبنائهم للمحافظة على سلطته"، وقالت إنّه "إذا استمر نتنياهو في المماطلة فلن نحصل إلا على الجثث"، ودعته إلى "التوقف عن إهدار الوقت".
 
وفي منشور سابق، أعلن أبو عبيدة مبايعة كتائب القسّام للقائد يحيى السنوار رئيساً للمكتب السياسي لحركة حماس، مؤكداً أن انتخاب السنوار خلفاً للشهيد إسماعيل هنية، دليل على حيوية الحركة وتماسكها وقوتها.
 
"جاهزيتها الكاملة لتنفيذ قراراته"، وترى أن "اختياره رئيساً للحركة، خلفاً لقائدنا الشهيد المجاهد 
رقم : 1153593
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