هيئة بريطانية: هجوم على سفينة قبالة سواحل اليمن

وأشارت الهيئة في بيان لها إلى أن الحادث وقع عند الساعة 22:44 مساء الاثنين 12 أغسطس بتوقيت UTC على بعد 63 ميلا بحريا جنوب غربي ميناء الحديدة اليمني.



وأضافت الهيئة أنها تلقت بلاغا من صاحب السفينة بوقوع انفجار بالقرب منها، مشيرة إلى ان السفينة وطاقمها بأمان، وهي تواصل رحلتها.



وأصدرت الهيئة توصيات للسفن في المنطقة بإبداء الحذر وإبلاغ الهيئة بأي نشاط مشبوه.



يذكر أن القوات اليمنية تستهدف السفن "المرتبطة بإسرائيل وحلفائها" في مياه البحر الأحمر وخليج عدن ومضيق باب المندب منذ نوفمبر الماضي، حيث أعلنت عن بدء إطلاق هجماتها تضامنا مع قطاع غزة الذي يشن عليه الاحتلال الاسرائيلي عدوانا همجيا منذ 7 أكتوبر 2023.