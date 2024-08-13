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الثلاثاء 13 آب 2024 ساعة 09:14

کنعاني: إيران لا تستأذن أحدا للدفاع عن أمنها القومي

کنعاني: إيران لا تستأذن أحدا للدفاع عن أمنها القومي
و قال كنعاني ردا على البيان الذي نشرته الدول الأوروبية الثلاث ألمانيا وبريطانيا وفرنسا ( الترويكا الاوروبية): نشر بيان رؤساء الدول الأوروبية الثلاث في وقت يواصل فيه الکیان الصهيوني ارتكاب جرائم دولية مختلفة، ومنها جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب ضد الشعب الفلسطيني الأعزل بسبب تقاعس ولا مبالاة الدول الغربية الداعمة للکیان الإسرائيلي وإفلات السلطات الصهيونية من العقاب زاد من وقاحتها في ارتكاب أبشع الجرائم الدولية.

وأشار إلى تدهور الوضع الإنساني في قطاع غزة وقال: في الوضع الذي عجزت فيه الأمم المتحدة ومجلس الأمن التابع لها عن خلق ردع ضد الکیان الصهيوني المجرم منذ أكثر من عشرة أشهر، إن الجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها الکیان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني واغتیالاته في بلدان أخرى بالمنطقة تتخذ أبعادا جديدة كل يوم ولا يوجد أي تحرك عملي وفعال من جانب الدول الغربية بما فيها ألمانيا وفرنسا وبریطانیا لوقف هذه الجرائم أو المواجهة ضدها.

وأضاف كنعاني: إن بيان الدول الثلاث المذكورة يطالب بوقاحة الجمهورية الإسلامية الإيرانية بعدم اتخاذ إجراءات رادعة ضد الکیان الصهيوني الذي ينتهك سيادتها وسلامة أراضيها دون  أي احتجاج على الجرائم الدولية التي يرتكبها الکیان.

وأكد: أن مثل هذه الطلبات تفتقر إلى المنطق السياسي، وتتعارض تماما مع مبادئ وقواعد القانون الدولي، وهي مطالب طموحة وتعتبر دعماً علنياً وعملياً لمنشأ الجرائم الدولية والإرهاب في المنطقة وتشجيعاً لمرتكبي جرائم الإبادة الجماعية والإرهاب وجرائم الحرب وضد الإنسانية.
رقم : 1153692
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