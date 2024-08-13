السنوار يجري محادثات هاتفية

أثار اختيار حركة حماس ليحيى السنوار رئيساً عاماً للحركة الكثير من التساؤلات حول ما إذا كان يقود الحركة فعلاً من تحت الأرض، في وقت تلاحقه كيان الاحتلال في كل مكان، كونه مهندس «طوفان الأقصى».



وقالت مصادر من داخل «حماس»، إن أفراداً موثوقين فقط يعرفون مكانه ويشكلون حلقة وصل بينه وبين باقي القيادات عند الضرورة.



وقال المصدر لجريدة الشرق الاوسط: «السنوار كان في الكثير من المحطات حاضراً، ينقل تعليمات مرة كل أسبوعين وأحياناً مرة كل شهر لمسؤولي الحركة»، مضيفاً أن المعلومات كانت تصل مكتوبة باليد وأحياناً مطبوعة وتحمل توقيعه، لكن لا أحد يعرف كيف يتم نقلها.



وترجح المصادر أنه اعتمد على نقل يدوي بسرية تامة من شخص إلى آخر.