بزشكيان: دعم الدول الغربية للكيان الصهيوني يعرض أمن المنطقة والعالم للخطر

وحسب وكالة إرنا للأنباء بحث بزشكيان في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر مساء أمس سبل إحلال السلام والاستقرار في المنطقة والعالم.



وأكد بزشكيان خلال الاتصال أن صمت المجتمع الدولي تجاه الجرائم غير المسبوقة وضد الإنسانية التي يرتكبها الكيان الصهيوني ودعم بعض الدول الغربية لهذا الكيان هو عمل يتعارض مع المعايير الدولية ويشجع على استمرار الجريمة والإرهاب، ويهدد السلام والأمن في المنطقة والعالم.



وأشار إلى أن الحرب من وجهة نظر الجمهورية الإسلامية الإيرانية ليست من مصلحة أحد، معتبراً أن الرد العقابي على المعتدي حق مشروع للدول وحل ناجع لوقف الجريمة والعدوان.



كما لفت بزشكيان إلى العلاقات بين إيران وبريطانيا، وأهمية بدء المفاوضات النووية، معتبراً أن الوفاء بكل الالتزامات من قبل الطرفين يشكل شرطاً لنجاح هذه المحادثات.



بدوره أكد ستارمر ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وبدء عمليات الإغاثة لسكان قطاع غزة ودور إيران في هذا الصدد.



وأعرب ستارمر عن استعداد بلاده لتطوير العلاقات مع إيران بحكومتها الجديدة، وعن الأمل في أن يبدأ السفراء الجدد للبلدين مهامهم في أقرب وقت ممكن.