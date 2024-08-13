الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 13 آب 2024 ساعة 10:30

بزشكيان: دعم الدول الغربية للكيان الصهيوني يعرض أمن المنطقة والعالم للخطر

بزشكيان: دعم الدول الغربية للكيان الصهيوني يعرض أمن المنطقة والعالم للخطر
وحسب وكالة إرنا للأنباء بحث بزشكيان في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر مساء أمس سبل إحلال السلام والاستقرار في المنطقة والعالم.

وأكد بزشكيان خلال الاتصال أن صمت المجتمع الدولي تجاه الجرائم غير المسبوقة وضد الإنسانية التي يرتكبها الكيان الصهيوني ودعم بعض الدول الغربية لهذا الكيان هو عمل يتعارض مع المعايير الدولية ويشجع على استمرار الجريمة والإرهاب، ويهدد السلام والأمن في المنطقة والعالم.

وأشار إلى أن الحرب من وجهة نظر الجمهورية الإسلامية الإيرانية ليست من مصلحة أحد، معتبراً أن الرد العقابي على المعتدي حق مشروع للدول وحل ناجع لوقف الجريمة والعدوان.

كما لفت بزشكيان إلى العلاقات بين إيران وبريطانيا، وأهمية بدء المفاوضات النووية، معتبراً أن الوفاء بكل الالتزامات من قبل الطرفين يشكل شرطاً لنجاح هذه المحادثات.

بدوره أكد ستارمر ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وبدء عمليات الإغاثة لسكان قطاع غزة ودور إيران في هذا الصدد.

وأعرب ستارمر عن استعداد بلاده لتطوير العلاقات مع إيران بحكومتها الجديدة، وعن الأمل في أن يبدأ السفراء الجدد للبلدين مهامهم في أقرب وقت ممكن.
رقم : 1153703
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
ما هو الاتجاه الذي ستسلكه بنجلاديش بعد الانتفاضة الشعبية؟
ما هو الاتجاه الذي ستسلكه بنجلاديش بعد الانتفاضة الشعبية؟
هل يتلقى الصهاينة في حيفا وتل أبيب الرد الإيراني؟
هل يتلقى الصهاينة في حيفا وتل أبيب الرد الإيراني؟
13 آب 2024
عباس في موسكو وفي جعبته خطة لإعادة الإعمار وعودة النازحين الى قطاع غزة!
عباس في موسكو وفي جعبته خطة لإعادة الإعمار وعودة النازحين الى قطاع غزة!
13 آب 2024
السنوار يجري محادثات هاتفية
السنوار يجري محادثات هاتفية
13 آب 2024
العشائر العربية تدك مواقع وتحصينات «قسد» شرق دير الزور
العشائر العربية تدك مواقع وتحصينات «قسد» شرق دير الزور
13 آب 2024
أكثر من 1200 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى وشرطة الإحتلال تمنع الفلسطينيين من دخوله
أكثر من 1200 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى وشرطة الإحتلال تمنع الفلسطينيين من دخوله
13 آب 2024
حميدتي یعلن موقفه بشأن المشارکة في مفاوضات سويسرا لوقف الحرب
حميدتي یعلن موقفه بشأن المشارکة في مفاوضات سويسرا لوقف الحرب
13 آب 2024
وزير الامن الايراني: من اولوياتنا مواجهة الكيان الصهيوني والارهاب
وزير الامن الايراني: من اولوياتنا مواجهة الكيان الصهيوني والارهاب
13 آب 2024
عشرات الإصابات نتيجة الهزة الأرضية في مدينة حماة السورية
عشرات الإصابات نتيجة الهزة الأرضية في مدينة حماة السورية
13 آب 2024
هيئة بريطانية: هجوم على سفينة قبالة سواحل اليمن
هيئة بريطانية: هجوم على سفينة قبالة سواحل اليمن
13 آب 2024
311 يوماً للعدوان على فلسطين: عشرات الشهداء والجرحى في مجازر مستمرة
311 يوماً للعدوان على فلسطين: عشرات الشهداء والجرحى في مجازر مستمرة
12 آب 2024
'قسد' تواصل قطع المياه والغذاء عن المدنيين بالحسكة والقامشلي
12 آب 2024
شركة
شركة 'روساتوم' :قصف أوكرانيا محطة زابوروجيه إرهاب نووي
12 آب 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
ما هو الاتجاه الذي ستسلكه بنجلاديش بعد الانتفاضة الشعبية؟
هل يتلقى الصهاينة في حيفا وتل أبيب الرد الإيراني؟
عباس في موسكو وفي جعبته خطة لإعادة الإعمار وعودة النازحين الى قطاع غزة!
الحرس الثوري يصدر بيانه الـ3 حول اغتيال الشهيد هنية وهذه تفاصيله