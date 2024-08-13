شهداء وجرحى جراء قصف الاحتلال مناطق في قطاع غزة

وذكرت وكالة وفا أن طيران الاحتلال قصف خلال الساعات الماضية منازل في دير البلح ومخيمات المغازي والنصيرات والبريج وسط القطاع وحي الشيخ رضوان بمدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين.



واستشهد 12 فلسطينياً وأصيب آخرون جراء قصف الاحتلال منازل في بلدتي القرارة وعبسان الكبيرة في خان يونس جنوب القطاع، بينما نسفت قوات الاحتلال مربعات سكنية غرب رفح جنوب القطاع.



وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أمس ارتفاع عدد ضحايا عدوان الاحتلال المتواصل على القطاع منذ السابع من تشرين الأول الماضي إلى 39897 شهيداً و92152 جريحاً.