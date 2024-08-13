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الثلاثاء 13 آب 2024 ساعة 10:38

فولين: التقارير حول توريد أسلحة صربية إلى أوكرانيا كاذبة

فولين: التقارير حول توريد أسلحة صربية إلى أوكرانيا كاذبة
وقال فولين في تصريح لوكالة سبوتنيك اليوم: “إن التقارير التي تسوقها منظمات غير حكومية بشأن توريد الأسلحة الصربية إلى أوكرانيا كاذبة هدفها دفع بلغراد وموسكو إلى التصادم”.

وأوضح فولين أن “عدداً كبيراً من المنظمات غير الحكومية في صربيا كلفت بتنظيم اجتماعات مختلفة والترويج بنشاط في وسائل الإعلام لموضوع تسليح صربيا لأوكرانيا من أجل ممارسة أكبر قدر ممكن من الضغط على الرأي العام الروسي، ليضغط بدوره على سياسة البلاد لإفساد العلاقات بين البلدين”.

وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا قالت في وقت سابق: إن موسكو دعت بلغراد لتوضيح الوضع حول التوريد المحتمل للأسلحة من صربيا إلى أوكرانيا، مشيرة إلى أن الحديث يدور عن موضوع مهم للغاية بالنسبة للعلاقات الثنائية.
رقم : 1153706
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