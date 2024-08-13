مباحثات هاتفية بين علي باقري ووزير خارجية إيطاليا

في هذه المباحثات، أشار المشرف على الخارجية إلى تاريخ العلاقات بين إيران وإيطاليا، وقيم أهمية مواصلة المحادثات في اتجاه تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات ذات الاهتمام.