2250 مستوطنًا اقتحموا المسجد الأقصى في الفترة الصباحية بينهم بن غفير

وكانت قد نقلت قناة "الجزيرة" عن مصادر في الأوقاف الإسلامية قولها إنّ "شرطة الاحتلال تمنع المصلين الفلسطينيين من دخول المسجد الأقصى".



هذا، ورفع مستوطنون العلم الإسرائيلي داخل المسجد الأقصى، وفق "الجزيرة".



ويأتي الاقتحام فيما يُعرف بـ"ذكرى خراب الهيكل"، حيث سبق وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) أن جماعات الهيكل دعت أنصارها أمس الاثنين إلى المشاركة في سلسلة بشرية حول سور القدس القديمة عشية الذكرى، كما دعت أنصارها للمشاركة في "أكبر اقتحام" للمسجد الأقصى المبارك إحياء للذكرى اليوم الثلاثاء.